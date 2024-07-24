年初以來，內地資金湧入中國國債推低孳息率，今日財政部發行的820億元（人民幣，下同）7年期國債，加權平均中標利率為1.9892厘，為2017年6月以來最低，連續9次下跌。同日發行的1年期930億元國債，加權中標利率為1.36厘，亦創2020年5月以來最低。