年初以來，內地資金湧入中國國債推低孳息率，今日財政部發行的820億元（人民幣，下同）7年期國債，加權平均中標利率為1.9892厘，為2017年6月以來最低，連續9次下跌。同日發行的1年期930億元國債，加權中標利率為1.36厘，亦創2020年5月以來最低。
內地今年發行超長期特別國債發行，今日發行的550億元30年特別國債，平均中標利率為2.47厘，較三周前發行的同年期國債孳息率下跌0.0289厘，全場倍數，即全場投標量除以全場中標量為3.85倍。
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