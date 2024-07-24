livi bank於2021年5月推出 livi PayLater服務，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務，更於去年4月推出套現功能，令其可同時用於消費及套現。經是次暫停有關個人信貸產品服務後，livi Bank於個人客戶服務方面，仍保留儲蓄產品如定存、其他私人信貸，以及各類保險服務。

事實上，livi Bank行政總裁孫大威曾於去年底時表示，旗下中小企商業銀行服務livi Business將為未來業務發展重點，但仍會保持個人客戶服務，但不會再以往大規模進行個人客戶「吸客」，未來科技創新及產品方面，將聚焦予中小企。

記者：江陵凱

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