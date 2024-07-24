虛擬銀行理慧銀行（livi Bank）今宣布，暫不接受新的livi PayLater申請，並將於2024年9月26日暫停提供livi PayLater及有關的livi Debit Mastercard服務，現有客戶將不能進行任何新交易，包括分期消費及分期套現。據了解，livi是次有關做法不涉及有關產品的壞帳問題，而是與該行主力發展中小企貸款有關。
livi bank於2021年5月推出 livi PayLater服務，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務，更於去年4月推出套現功能，令其可同時用於消費及套現。經是次暫停有關個人信貸產品服務後，livi Bank於個人客戶服務方面，仍保留儲蓄產品如定存、其他私人信貸，以及各類保險服務。
事實上，livi Bank行政總裁孫大威曾於去年底時表示，旗下中小企商業銀行服務livi Business將為未來業務發展重點，但仍會保持個人客戶服務，但不會再以往大規模進行個人客戶「吸客」，未來科技創新及產品方面，將聚焦予中小企。
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