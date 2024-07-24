電子學習產品方面，偉易達執行董事彭景輝補充，2025財年初，由於新產品的進入，集團對於韓國、日本市場表現持樂觀態度。至於印尼、馬來西亞、泰國市場，目前電商盛行，集團未來亦看好這幾個市場的發展。

另外，集團於今年4月收購了通訊技術公司Gigaset，黃子欣指Gigaset是位於德國的自動化工廠，所需員工少，因而與國內的生產成本差不多。未來集團會運用集團的採購力量降低德國工廠原材料價格，繼續增加德國工廠的產能。集團亦會將德國工廠的自動化技術引入國內工廠，提高工廠生產效能。

偉易達執行董事梁漢光指，集團位於馬來西亞的工廠自2018年開始運作，發展平穩，今年將擴充其產能。至於集團位於墨西哥的工廠，集團已於年初擴充其產能。

至於未來關稅問題會否影響集團發展，黃子欣表示難以預測。

其他報道

livi Bank停扣賬卡服務 據悉不涉壞帳 聚焦發展中小企貸款

全日沽空金額增加7% 沽空比率18% 盈富沽空減45%

中國7年期國債中標利率見逾7年低位

港股連跌兩日 見3個月新低 恒指跌158點 北水轉流出 農夫山泉、周大福見52周低

瑞銀：未來一年央行儲備管理人計劃增持人民幣與歐元資產

GU銅鑼灣希慎店結業 港島區唯一分店 營業至9月1日 全港餘8間分店

遠洋債權人小組致函中人壽 呼籲提供資金支持

滬深三大指數連跌三個交易日 滬指曾跌穿2900點