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偉易達：對公司前景保持樂觀 將德國工廠自動化技術引入國內

電子學習產品及無線電話製造商偉易達（0303）主席兼集團行政總裁黃子欣在股東大會後表示，對未來公司前景整體保持樂觀，雖然面對眾多不明朗因素，例如美國大選等，但相信在美國大選後息口會慢慢降低，消費者信心增加，從而有助集團產品銷售。集團對其三大業務發展保持樂觀，其中電子學習產品保持增長，電訊產品在收購Gigaset之後相信會有穩健增長，不過集團對承包生產服務的發展持保守態度，可能會有下跌。

電子學習產品方面，偉易達執行董事彭景輝補充，2025財年初，由於新產品的進入，集團對於韓國、日本市場表現持樂觀態度。至於印尼、馬來西亞、泰國市場，目前電商盛行，集團未來亦看好這幾個市場的發展。

另外，集團於今年4月收購了通訊技術公司Gigaset，黃子欣指Gigaset是位於德國的自動化工廠，所需員工少，因而與國內的生產成本差不多。未來集團會運用集團的採購力量降低德國工廠原材料價格，繼續增加德國工廠的產能。集團亦會將德國工廠的自動化技術引入國內工廠，提高工廠生產效能。

偉易達執行董事梁漢光指，集團位於馬來西亞的工廠自2018年開始運作，發展平穩，今年將擴充其產能。至於集團位於墨西哥的工廠，集團已於年初擴充其產能。

至於未來關稅問題會否影響集團發展，黃子欣表示難以預測。

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