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啟田商場新翼翻新 設乖巧寶寶打卡位 消費滿指定金額可獲限定禮品

領展（0823）公布，為慶祝藍田啟田商場完成翻新，今個暑假將聯乘超人氣原創卡通角色乖巧寶寶，舉辦「啟」夢馬戲派對。由7月25日起至8月25日，商場將會增設乖巧寶寶馬戲樂園打卡場景及遊樂區，乖巧寶寶亦將於7月28日及8月18日在商場2樓中庭舉辦見面會，與一眾粉絲拍照留念。Link Up會員於場內購物滿指定金額可儲電子印花，儲滿印花即可換領乖巧寶寶限定禮品，數量有限，先到先得。

活動期間，Link Up 會員於商場即日以電子貨幣消費每滿 50 元，便可獲電子印花一個，儲滿18 個電子印花可換領一副「乖巧寶寶浴簾」；儲滿 32 個電子印花可換領一把「乖巧寶寶長柄雨傘」。另外，商場新翼3樓設兩款以乖巧寶寶為主題的有獎攤位遊戲，Link Up會員以電子消費滿100元即可參與，並會獲一套商戶優惠券，成功挑戰攤位遊戲的參加者可額外獲得一份乖巧寶寶精美禮品。

此外，市民可於7月28日及8月17日的下午2點半到商場2樓欣賞由香港馬戲團帶來的馬戲雜技表演。而為小朋友而設的「小小馬戲雜技訓練班」亦於 Link Up 手機應用程式上招生，會員成功登記預約，並且於商場即日以電子消費滿 400 元或以上，即可參加一節訓練班。完成訓練的小朋友，不單可獲頒證書，更有機會參與8月25日下午2點半於商場舉辦的「馬戲才藝大匯演」，與香港馬戲團、赤龍鼓號樂團及SDM爵士芭蕾舞學院等多個本地表演團體，一同上台演出。

商場亦於活動期間的每個周六及周日舉行DIY工作坊，Link Up會員於商場即日以電子消費滿250元或以上，即可參加一節「小木偶彩繪工作坊」，親手製作專屬的小木偶精美小擺設；又或選擇參加由100Fun樂滿紛贊助的「Kalos Blocks方頭小花運動積木工作坊」，以積木砌出新奇的極限運動造型，完成後可額外獲得100Fun樂滿紛限定貼紙一張。

 

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