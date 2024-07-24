據內媒報道，京東（9618）擬在港發行與港幣1:1掛鈎的穩定幣，京東科技旗下京東幣鏈科技早前獲納入金管局穩定幣發行人沙盒參與者名單之一。
根據其官方網頁，京東穩定幣是一種基於公鏈並與港元1:1掛鈎的穩定幣，將在公共區塊鏈上發行，其儲備由高度流動且可信的資產組成，這些資產安全存放於持牌金融機構的獨立帳戶中，透過定期的揭露和審計報告，對儲備的完整性進行嚴格驗證。
京東今日收市報100.6元，跌1.95%。
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