今年1月上市的半新股經緯天地（2477）公告，公司大股東經緯天地集團與多名投資者訂立購股協議，擬以每股作價2.16元配售1.2億股股份，作價較經緯天地今日收市價2.74元折讓21%，配售股份佔已發行股本24%，是次交易涉資約2.6億元，出售事項應於簽署購股協議後15個營業日內完成。
假設是次交易完成後，經緯天地持股量將減至2.55億股，佔已發行股本的51%，仍為公司控股股東。公司表示，集團依然充滿信心，出售事項不會對集團業務營運及未來前景造成任何不利影響。
據經緯天地配發公告顯示，其控股股東所持有的3.75億股最後一天禁售期為本月12日。
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