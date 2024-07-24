假設是次交易完成後，經緯天地持股量將減至2.55億股，佔已發行股本的51%，仍為公司控股股東。公司表示，集團依然充滿信心，出售事項不會對集團業務營運及未來前景造成任何不利影響。

據經緯天地配發公告顯示，其控股股東所持有的3.75億股最後一天禁售期為本月12日。

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