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基因工程藥企杭州九源再次遞表申港上市

內地基因工程製藥企業杭州九源基因工程再次遞表申請來港上市，華泰國際為其獨家保薦人。該公司於今年1月22日曾遞表港交所（0388）

公司於1993年創立，專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢的資料，該四個治療領域2023年合計佔中國藥物總銷售額的51.5%。截至今年7月15日，九源基因已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品，以及超過10款在研產品。

財務方面，九源基因在過去3年持續錄得盈利。今年截至4月底止四個月期内溢利為7068.5萬元（人民幣·下同），按年增49.8%。2023年期内溢利1.19億元，按年增約1倍。

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