生產力局即將推出的顧問項目人員費用寬減優惠涵蓋範圍廣闊，包括業務痛點及需求評估、新型工業化發展計劃、資助項目申請準備及建議、一站式新型工業化方案實施，以及相關人才培養及發展等。

「新型工業化資助計劃」由創新科技署透過創新及科技基金推出，其旨在補貼廠商於本地設立新智能生產線，以1：2（政府：公司）的配對形式提供資助，最高資助額為項目總支出三分之一或1500萬元，而每間公司最多可遞交或進行最多三個申請或項目，最高可獲4500萬元資助。

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