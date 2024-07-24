生產力局宣布，於今年8月1至明年3月31日8個月間，向申請「新型工業化資助計劃」（NIFS）的廠商提供30%的顧問項目人員費用寬減優惠，以配合港府促進新型工業化的政策，並加強對業界的支援。生產力局總裁畢堅文表示，期望此寬減優惠能降低企業投入智能化和升級轉型的門檻，讓更多企業感受到數碼轉型的好處。
生產力局即將推出的顧問項目人員費用寬減優惠涵蓋範圍廣闊，包括業務痛點及需求評估、新型工業化發展計劃、資助項目申請準備及建議、一站式新型工業化方案實施，以及相關人才培養及發展等。
「新型工業化資助計劃」由創新科技署透過創新及科技基金推出，其旨在補貼廠商於本地設立新智能生產線，以1：2（政府：公司）的配對形式提供資助，最高資助額為項目總支出三分之一或1500萬元，而每間公司最多可遞交或進行最多三個申請或項目，最高可獲4500萬元資助。
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