中國信達（1359）發盈警。 集團表示，根據對集團截至年6月30日止六個月期間未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期期內歸屬於公司股東淨利潤較2023年同期下降約40%至50%，主要原因是受市場環境變化的影響，公司以攤餘成本計量的不良債權資產收入下降；及受宏觀經濟形勢變化影響，公司增加計提了信用風險準備，以應對公司持有的部分以攤餘成本計量的金融資產質量承受的壓力。
集團續指，上半年面對更趨複雜嚴峻和不確定的外部環境，公司貫徹高質量發展理念，聚焦重大戰略、重點領域和薄弱環節，在參與中小金融機構、地方債務、房地產等重點領域風險防範化解，提升服務實體經濟質效方面取得積極成效。
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