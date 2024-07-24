港股新股市場在6月呈現出較強的復蘇態勢，共有9間企業掛牌，佔上半年總數近三分之一，集資額超過34.8億元，且8隻新股獲得了百倍以上的認購。整個上半年，共28間企業獲得了超額認購，佔比超過 93%，高於去年同期的25間及86%。

報告指，目前港交所遞表企業超過110間，下半年新股儲備量充足。有行業專家預測隨着下半年境外上市備案審核加快及聯儲局降息落地，有望提升港股資本流動性，使得香港新股市場持續回暖。當中以醫療保健和消費行業有望成為下半年在港股掛牌的兩大主要板塊。倘若順豐、美的及合眾新能源等知名新股項目能於下半年順利成功掛牌，更有望為港股市場集資注入新動力，進一步帶動港股集資額增長。

富途安逸合伙人孫月鵬指出，上半年港股新股市場仍以縮量發行為主，且與恒指走勢

呈現出較強的相關性。4月底5月初的小牛市間接推動了15間企業在一個半月內完成掛牌，進一步刺激投資者認購新股的熱情。富途相信，隨著聯儲局有望在9月減息，為市場注入更多流動性，香港新股市場將會迎接更強勁的復蘇。

此外，報告中稱，有行業專家指出，上半年A股新股發行監管趨嚴，上市難度和等待時間增加，致使不少擬上市申請人選擇境外IPO，或以先H後A的方式籌備上市，香港市場的吸引力持續上升。

美股方面，中概股赴美IPO數量呈現穩定增長趨勢，納斯達克依然為中概股美股掛牌交易所首選，而中概股、安踏旗下合營公司亞瑪芬體育（美：AS）則躋身上半年全球集資首五名項目。不過，美國大選和中美貿易可能對中概股赴美IPO 產生影響，企業可能會更謹慎。

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