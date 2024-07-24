集團全年收益按年增7.3%至1.81億元，增加是由於新增的資訊科技服務分部收益增加約6593.5萬元，而原有的電子美髮產品分部收益按年跌31.8%至1.15億元的綜合影響。

而來自電子美髮產品分部收益減少主要是由於因疫情後經濟的不確定性及地緣政治緊張導致消費者情緒低迷，令年度來自歐洲及亞洲市場的訂單帶來嚴重影響。

集團全年毛利率為19.7%，增加是由於電子美髮產品分部及資訊科技服務分部利潤均有所增加。新增的資料科技服務分部的毛利率約36.7%。

中國智能科技股份由2024年7月2日上午9時正起暫停買賣，以待刊發全年業績。該股將於明日復牌。

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