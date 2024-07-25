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道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低

美債息短跌長升，2年期債息見5個月低，債息倒掛收窄，金龍指數、美股下跌，金龍指數見5個月低，標指、納指見至少19個月最大跌幅，及1個月低。美股創一年半來最大跌幅，高盛交易部門建議系統性基金賣出美股，無論市場走勢如何。美股業績期，IBM第二季度人工智能業務訂單大幅增長，收入好過市場預期。Alphabet Inc.績後下跌5%，此前該公司稱已投入更多資源以在人工智能領域超越競爭對手，支出超出市場預期。Tesla業績不及預期，Robotaxi延遲推出，導致該股重挫12%。

經濟數據方面，美國企業活動以逾兩年來最快步伐擴張，但製造業指標重陷萎縮；因房貸利率和房價居高不下，美國6月新建住宅銷售意外跌至七個月低點。

短期美債息大跌，5-30年期孳息曲線達到一年多來最陡，前紐約聯儲行長呼籲聯儲局下周就啟動減息，以免經濟陷入衰退。

其他消息方面，加拿大央行減息25基點。經濟學家將中國三季度GDP增速預期下調至4.7%。中國工行、農行下調存款利率。

道瓊斯工業平均指數收跌504點，跌幅1.25%，報39853點。標普500指數收跌128點，跌幅2.32%，報5427點。納斯達克綜合指數收跌654點，或3.64%，報17342點。

微軟跌3.59%，報428.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻104點，而聯合健康升0.91%，報559.75元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報218.54元，跌2.87%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.63元，跌5.03%，亞馬遜(美：AMZN)收市報180.83元，跌2.99%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報461.27元，跌5.61%，英偉達(美：NVDA)收市報114.25元，跌6.8%，微軟(美：MSFT)收市報428.9元，跌3.58%，Tesla (美：TSLA)收市報215.99元，跌12.33%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報512點。德國DAX指數收跌0.92%，報18387點；法國CAC 40指數跌1.12%，報7513點；英國富時100指數收跌0.17%，報8153點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.94%，報5668點。

美國2年期債息曾跌最多2.59%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見4.375厘，是2月7日4.3599厘後最低。收市報4.4307厘，是7月16日後收市新低，當日報4.4172厘。連跌2日，累計跌0.0863厘，對上一次連跌2日是7月10日。

美國10年期債息曾升最多0.92%，是7月19日後最大升幅，當日升幅為1.06%。高見4.2897厘，是7月11日4.2958厘後最高。收市報4.2838厘，是7月10日後收市新高，當日報4.2841厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至13.04基點，是2023年10月23日11.024基點後最窄。收市報15.104基點，是2022年7月12日後收市最窄，當日報8.248基點。連續3日收窄，累計12.518基點，對上一次連升3日是7月15日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至102.612基點，是7月5日100.558基點後最窄。收市報103.264基點，是7月2日後收市最窄，當日報93.932基點。連續5日收窄，累計16.007基點，對上一次連升5日是4月3日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是6月26日。

金龍指數曾跌最多2.21%，是7月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.23%。低見5652.47點，是2月5日5495.29點後最低。收市報5668.45點，是2月5日後收市新低，當日報5556.75點。連跌2日，累計跌220.28點，對上一次連跌2日是7月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月18日。

道指曾跌最多1.36%，是7月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.46%。低見39807.45點，是7月12日39783.28點後最低。收市報39853.87點，是7月11日後收市新低，當日報39753.75點。連跌2日，累計跌561.57點，對上一次連跌2日是7月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月19日。

標指曾跌最多2.44%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見5419.98點，是6月14日5403.75點後最低。收市報5427.13點，是6月12日後收市新低，當日報5421.03點。連跌2日，累計跌137.28點，對上一次連跌2日是7月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月18日。

納指曾跌最多3.8%，是2022年10月7日後最大跌幅，當日跌幅為4.2%。低見17313.52點，是6月11日17107.99點後最低。收市報17342.41點，是6月10日後收市新低，當日報17192.53點。連跌2日，累計跌665.16點，對上一次連跌2日是7月18日。第1日陰燭。

 

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