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港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績

美股向下，港股ADR跌101點或0.59%，報17210點，即月恒指夜期跌106點，報17242點，夜期低水69點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.48%，折合報361.37元；阿里巴巴（9988）跌0.39%，折合報73.98元；美團（3690）跌4.24%，折合報112.67元；匯控（0005）跌0.83%，折合報66.95元；建行（0939）升0.71%，折合報5.48元。

道期現升0.256%；標期現升0.3%；納期現升0.47%。日本東證指數現跌2.15%；韓國KOSPI指數現跌1.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.81%。

VIX指數隔晚升22.55%或3.32點，報18.04點。

紐油現跌0.2%或0.15美元，報77.43美元；布油現跌0.25%或0.2美元，報81.5美元；金價現升0.03%或0.73美元，報2398.43美元；LME 銅期貨隔晚跌0.67%或62美元，報9104美元。比特幣現跌0.81%或540.67美元，報65502.31美元；美國10年期債息現跌0.31%或0.0137厘，報4.2701厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，香港電訊－ＳＳ（6823）、IMAX（1970）、萬順集團控股（1746）、新絲路文旅（0472）、珩灣科技（1523）

恒盛地產（0845）行政總裁獨董齊請辭。

中國智能科技（0464）全年虧損收窄至1550萬元，不派息。

域能控股（0442）大股東折讓不足1%售10萬股，套現10萬元。

海螺環保（0587）料上半年盈利倒退四成至六成。

中國信達（1359）料上半年盈利倒退最多五成。

恒發（0097）盈警，料上半年虧損擴大至6900萬元。

經緯天地（2477）大股東擬以折讓21%作價售1.2億股，套現2.6億。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技擬在港發行穩定幣。

領展（0823）公布，啟田商場新翼翻新，設乖巧寶寶打卡位，消費滿指定金額可獲限定禮品。

偉易達（0303）：對公司前景保持樂觀，將德國工廠自動化技術引入國內。

 

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