第二季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.86億美元，而去年同季則為2.1億美元。加權平均借貸成本為5.0%，而去年同期則為5.4%。

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，在根據轉碼分部贏款率低於預期的情况進行調整後，澳門物業組合的EBITDA利潤率該為32.1%，較2023年第二季度下跌80個基點。

Dumont表示，澳門倫敦人的利潤率直接受到倫敦人名匯翻新工程中斷所影響。季內關閉了一間娛樂場以及1,500間客房暫停服務。計劃於今年底前完成第一大樓，並於2025年5月前完成第二大樓。倫敦人名匯娛樂場自5月起一直關閉，並計劃於12月重新開放。

Dumont表示，澳門威尼斯人的利潤率為38.2%，而隨著澳門威尼斯人的金光綜藝館今年稍後時間恢復營運，以及隨著市場訪客量及市場中未分級博彩的增長在未來增加，預期利潤率將改善。澳門百利宮的利潤率為40%。

Dumont表示，隨著該等產品將於年底至2025年上半年之間恢復營運，競爭地位將較以往更加強大。預期未來可有顯著的EBITDA增長及利潤率擴大。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert G. Goldstein)表示，仍對澳門市場的未來增長充滿信心，相信澳門市場的博彩毛收入將於明年超過300億美元並持續增長。

Goldstein表示，第二季度的財務及經營業績反映澳門及新加坡兩地按年增長。隨著於澳門及新加坡兩地實行巨額資本投資項目，仍熱切期待未來年度於兩地市場迎來領先同業的增長機會。

Goldstein表示，於澳門，儘管市場訪客量仍遠低於疫情前的水平，復蘇情况於季內仍得以持續。隨著旅遊及旅遊消費的復蘇取得進展，過去作出的投資讓公司佔優。財政實力及領先同業的現金流量繼續能支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。

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