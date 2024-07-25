恒指今早低開50點或0.3%，報17260點，大市成交金額14億元；國指今早低開26點或0.44%，報6115點。恒生科技指數開市報3461點，跌0.84%，是4月23日3376.36點後最低。上升股份比例為3.03%，下跌為6.11%，無升跌為90.84%。