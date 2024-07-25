恒指今早低開50點或0.3%，報17260點，大市成交金額14億元；國指今早低開26點或0.44%，報6115點。恒生科技指數開市報3461點，跌0.84%，是4月23日3376.36點後最低。上升股份比例為3.03%，下跌為6.11%，無升跌為90.84%。
藍籌10隻升，39隻下跌，33隻無升跌。東方海外（0316）升0.66%，報106元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌2.38%，報110.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報46.95元，升0.43%；跌幅最大的是美團（3690）開市報110.6元，跌2.38%。
恒指續低於250天線(17447.73點)。科指10天線(3597.7點)跌穿20天線(3599.87點)。
金沙中國（1928）第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大。見52周低15.32元，開市報15.32元，跌1.16%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港電訊－ＳＳ（6823）開市報9.2元，無升跌。IMAX（1970）無成交，報8.75元。萬順集團控股（1746）無成交，報0.215元。新絲路文旅（0472）無成交，報0.178元。珩灣科技（1523）開市報3.93元，無升跌。
恒盛地產（0845）行政總裁獨董齊請辭。無成交，報0.01元。
中國智能科技（0464）全年虧損收窄至1550萬元，不派息。無成交，報0.27元。
域能控股（0442）大股東折讓不足1%售10萬股，套現10萬元。無成交，報1.1元。
海螺環保（0587）料上半年盈利倒退四成至六成。無成交，報0.77元。
中國信達（1359）料上半年盈利倒退最多五成。開市報0.65元，跌1.52%。
恒發（0097）盈警，料上半年虧損擴大至6900萬元。無成交，報0.124元。
經緯天地（2477）大股東擬以折讓21%作價售1.2億股，套現2.6億。無成交，報2.74元。
京東（9618）旗下京東幣鏈科技擬在港發行穩定幣。開市報100.5元，跌0.1%。
領展（0823）公布，啟田商場新翼翻新，設乖巧寶寶打卡位，消費滿指定金額可獲限定禮品。開市報31.95元，跌0.62%。
偉易達（0303）：對公司前景保持樂觀，將德國工廠自動化技術引入國內。開市報54.9元，無升跌。
破頂股包括，安東油田服務（3337）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括明源雲（0909）低見1.8元，開市報1.8元，跌1.1%；百勝中國（9987）低見230元，開市報230元，跌0.43%。
63隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見15.32元，開市報15.32元，跌1.16%元。
異動股
上升異動股，包括，鼎豐集團汽車（6878）開市報0.088元，升10%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升9.87%；天彩控股（3882）開市報0.59元，升9.26%；美圖公司（1357）開市報2.43元，升7.52%；中國金控（0875）開市報2.1元，升6.06%；信越控股（6038）開市報0.25元，升5.93%；能源國際投資（0353）開市報0.54元，升5.88%；智勤控股（9913）開市報2.41元，升4.78%；粉筆（2469）開市報2.66元，升4.72%；普達特科技（0650）開市報0.226元，升4.15%；心通醫療－Ｂ（2160）開市報0.77元，升4.05%。
下跌異動股，包括，濱海泰達物流（8348）開市報0.28元，跌11.11%；華星控股（8237）開市報0.018元，跌10%；嘉實以太幣（3179）開市報8元，跌5.33%；興合控股（1891）開市報0.113元，跌4.24%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報10.3元，跌4.1%；裕承科金（0279）開市報0.024元，跌4%；彩虹新能源（0438）開市報3.08元，跌3.45%；鴻騰（6088）開市報2.9元，跌3.33%。
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