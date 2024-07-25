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MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

人行今早意外進行MLF操作並下調利率20個基點，彭博社報道，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，本次中期借貸便利(MLF)減息20基點並不意味著7天期逆回購利率要額外減息10基點，因為人行已經暗示後者是基準利率，此次減息是此前7天期逆回購操作的結果。

邢兆鵬表示，本次意外操作MLF是對A股近期下跌的回應，減息20基點顯示出中國央行希望穩定市場，並且降低銀行的負債成本，且意味著MLF仍將是央行重要的工具。大型銀行存款利率下降和MLF減息為利率曲線平坦化打開了大門。

另外，ING首席中國經濟學家Lynn Song表示，「雖然操作的時點有些意外，偏離了之前的月度調整模式，但考慮到LPR的下調和商業銀行存款利率調整，也不是完全出人意料」，「下調規模和久期有關——相較短期限存款利率10個基點的調整，長期限存款利率也下調了20個基點」。

華僑銀行駐新加坡策略師Frances Cheung表示，MLF操作是在沒有近期到期的情况下進行的，表明人行有釋放寬鬆信號的意圖。MLF利率的下調幅度比7天期公開市場逆回購操作利率的下調幅度更大，主要是因為MLF利率一開始就處於高位

報道指，人行一般僅在每月月中進行一次MLF操作。本月15日，人行進行了1000億元MLF操作，利率2.5%。月內MLF兩次操作後，使當月MLF口徑資金由小額淨回籠轉為淨投放1970億元，結束了此前MLF連續4個月未有淨投放的趨勢。

人行意外進行MLF操作並下調利率後，早段各期限國債活躍券息率小幅下行，其中7年期和30年期跌幅超過1個基點；10年期債息下行幅度均在1個基點以內。滬深股市主要指數目前仍延續周初以來跌勢。

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