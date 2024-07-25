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工行、農行下調存款利率

彭博社報道，工行（1398）和農行（1288）下調部分存款產品的利率，以緩解此前下調貸款利率對利潤率造成的壓力。

根據工行網站顯示，該行將兩年期及以上整存整取利率下調20個基點至1.45%-1.8%。1年期及以下定期存款整存整取利率下調10個基點。活期存款年利率將下調5個基點。上述調整從周四起生效。

農行網站顯示，兩年期及以上整存整取利率同樣被下調20個基點。1年期及以下定期存款整存整取利率下調10個基點。

此前，人行下調基準貸款利率，下調存款利率降低銀行的融資成本，抵消了貸款利率下降的影響。

儘管下調存款利率，但中國銀行業的淨息差持續下降，並在3月底觸及1.54%的紀錄低點。過去五個季度，淨息差一直低於1.8%，該水平被認為是行業維持合理盈利能力所需的最低水平。

工行曾升最多1.14%，現報4.34元，跌1.14%。農行曾升最多1.42%，高見3.58元，是5月27日後最高。現報3.48元，跌1.42%。

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