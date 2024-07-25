根據工行網站顯示，該行將兩年期及以上整存整取利率下調20個基點至1.45%-1.8%。1年期及以下定期存款整存整取利率下調10個基點。活期存款年利率將下調5個基點。上述調整從周四起生效。

農行網站顯示，兩年期及以上整存整取利率同樣被下調20個基點。1年期及以下定期存款整存整取利率下調10個基點。

此前，人行下調基準貸款利率，下調存款利率降低銀行的融資成本，抵消了貸款利率下降的影響。

儘管下調存款利率，但中國銀行業的淨息差持續下降，並在3月底觸及1.54%的紀錄低點。過去五個季度，淨息差一直低於1.8%，該水平被認為是行業維持合理盈利能力所需的最低水平。

工行曾升最多1.14%，現報4.34元，跌1.14%。農行曾升最多1.42%，高見3.58元，是5月27日後最高。現報3.48元，跌1.42%。

其他報道

MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購

恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%

日圓續升值 兌港元重上5.1 兩個月最強

金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大

港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績

道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低

北水增持南方恆生科技 減持京基金融國際