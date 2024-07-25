moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

積金評級：7月至今MPF人均賺900元

香港強積金研究機構積金評級（MPF Ratings）宣布，7月至今強積金投資收益約42億元，即475萬名強積金成員平均獲利約900元，今年迄今投資收益約639億元，即每位成員平均收益約1.34萬元。

積金評級表示，強積金於本月目前仍錄得溫和的正回報。截至7月22日的「積金評級所有基金表現指數」，由月初至今投資收益約0.79%，若強積金於7月底仍錄得正數，這將是強積金推出以來的第9次在首7個月錄得5個月或以上正回報，並預計今年迄今收益約為 5.98%。

此外，積金評級預計日本股票基金將在7月和今年迄今的強積金表現榜上排名第一，美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。日本股票基金今年迄今累計升幅約16.82%，是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首 7 個月累計表現；而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77% 和 11.75%，是第五個最佳的首7個月累計表現。

另外，積金評級預計強積金總資產於7月底升至約1.23萬億元，將再次創下歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約 25.96萬元。不過，香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，當前美國股市的回調或會暫時抑制7月份強積金總資產的歷史新高，因投資者正將資金從美國所謂的「七巨頭」股票板塊中轉出，轉向投資其他板塊以尋求更高回報。

 

其他報道

奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入

工行、農行下調存款利率

MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購

恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%

日圓續升值 兌港元重上5.1 兩個月最強

金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大

港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績

道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低

北水增持南方恆生科技 減持京基金融國際