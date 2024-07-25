積金評級表示，強積金於本月目前仍錄得溫和的正回報。截至7月22日的「積金評級所有基金表現指數」，由月初至今投資收益約0.79%，若強積金於7月底仍錄得正數，這將是強積金推出以來的第9次在首7個月錄得5個月或以上正回報，並預計今年迄今收益約為 5.98%。

此外，積金評級預計日本股票基金將在7月和今年迄今的強積金表現榜上排名第一，美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。日本股票基金今年迄今累計升幅約16.82%，是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首 7 個月累計表現；而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77% 和 11.75%，是第五個最佳的首7個月累計表現。

另外，積金評級預計強積金總資產於7月底升至約1.23萬億元，將再次創下歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約 25.96萬元。不過，香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，當前美國股市的回調或會暫時抑制7月份強積金總資產的歷史新高，因投資者正將資金從美國所謂的「七巨頭」股票板塊中轉出，轉向投資其他板塊以尋求更高回報。

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