港元現報7.8066元升值20點子，曾貶值最多6點子，報7.8092元，亦曾升值最多21點子，報7.8065元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.17點子至4.51393%，是7月23日後最低；1星期HIBOR升9.2點子至4.64268%，是6月28日後最高；2星期HIBOR無升跌報4.63506%，是7月24日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.08點子至4.65333%，是5月17日後最低；6個月期HIBOR跌3.42點子至4.71964%，是5月16日後最低；12個月期HIBOR跌1.59點子至4.80923%，是4月16日後最低。

美元指數現報104.241貶值0.15點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46406%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8251%，終止連續2日擴闊，利差是2024年7月19日後最窄，當日差距為-0.8097%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2024年7月16日，當日利差報-0.8157%。

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