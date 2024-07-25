報道引述消息指，英偉達明年將推出一種新的專為中國市場定制的AI晶片，為了遵守美國的限制規定，這種賣給中國的AI晶片不是英偉達最好的晶片，但它會搭配新的伺服器，透過與伺服器搭配可抵消性能上的不足，以便最大化發揮晶片效能。

雖然英偉達以前也推出過專為中國市場而設的晶片 ，但並沒有推出針對該市場的新伺服器。

新晶片和伺服器分別被稱為B20和GB20，是今年3月英偉達發布的最新人工智能晶片Blackwell系列的衍生產品。

報道引述消息指，B20晶片在處理人工智能計算時會比Blackwell慢一些，但如果把許多這種晶片安裝在GB20伺服器中，可以部分抵消這種影響。

英偉達和美國商務部拒絕就該報道置評。

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