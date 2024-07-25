國泰航空（0293）由澳洲悉尼出發的CX110航班，原定昨日（24日）在當地出發惟最終延誤，據報因為有機師未能通過酒精測試。國泰回覆本報查詢時指，已得悉有關事件，並與相關機構保持緊密聯繫。涉事的二副機長現已即時停止飛行職務，等候全面調查。
國泰強調，安全是公司的最高守則。集團嚴格執行酒精及其他藥物(AOD)政策，當中就公司員工不當飲用酒精或服食藥物，訂立內部標準及指引。集團不會容忍任何不合規行為。任何員工如違反該守則，將按照公司的既定程序作出即時解僱。
國泰表示，所有國泰機師均熟知公司的酒精及其他藥物政策。機師接受入職培訓及每年重溫培訓時，必須研習該政策並通過考核。集團亦按照行業最佳標準，規定機師於香港執行飛行職務前接受抽樣測試；在外站亦遵守相關機構抽樣測試的規定。
國泰表示，已安排受影響顧客轉乘其他航班盡快自悉尼啟程，並就事件帶來不便衷心致歉。
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