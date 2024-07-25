大灣區航空facebook專頁最新公布，「2周年 MegaSale」的第三個優惠航線為韓國首爾，用戶只需登入 GBA 官網並輸入優惠碼 ICN2FUN，即可搶限量200張機票。
售價低至20元，包括一件7KG手提行李及一件20KG寄艙行李，名額有限，售完即止。
優惠只適用於由8月18日至12月18日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。
其他報道
疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低
HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位
奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入
MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號
滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購
恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%
金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大
港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績
道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低