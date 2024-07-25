售價低至20元，包括一件7KG手提行李及一件20KG寄艙行李，名額有限，售完即止。

優惠只適用於由8月18日至12月18日從香港出發的來回機票，票價不包括相關稅項及附加費。

其他報道

疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查

英偉達售華AI晶片 據報將配特殊伺服器 助繞過美國限制

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低

本田計劃削減在華燃油車產能三分一 最快年內決定

IBM人工智能業務訂單增加 第二季收入勝預期

HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

韓國第二季GDP按季跌0.2% 按年增2.3% 均遜預期

奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入

工行、農行下調存款利率

MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購

恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%

日圓續升值 兌港元重上5.1 兩個月最強

金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大

港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績

道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低

北水增持南方恆生科技 減持京基金融國際