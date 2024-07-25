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恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多

人行意外增加MLF操作，並下調利率，分析稱是回應近期A股下跌，及意圖釋放寬鬆信號，不過影響暫時有限，滬深300、上證續跌，上證續見5個月低，深成則止跌回升，而港股亦跌幅擴大。日圓升值引發拆倉，日經曾跌3.05%見3個月最大跌幅及1個月低。

港股連跌3日，三大指數續見3個月近低。恒指今早低開50點，高位跌22點，低位跌301點，高低波幅279點。上升股份比例為12.78%，下跌為36.46%，無升跌為50.74%。

恒指半日跌246點或1.42%，報17064點，大市成交金額572億元；國指跌106點或1.73%，報6036點。恒生科技指數收報3439點，跌1.49%。

藍籌股成交金額264.64億元，佔大市成交46.26%；科指成份股成交金額136.22億元，佔大市成交23.81%；國指成份股成交金額234.64億元，佔大市成交41.02%。

24隻雙櫃台股，總成交0.72億元人民幣，相當於約0.77億港元，佔大市成交的0.14%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.42%，至90.03億元，佔大市成交15.73%。牛熊證成交金額43.56億元，減少6.37%；窩輪成交金額46.46億元，減少4.51%。

藍籌16隻升，64隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升4.7%，收報3.79元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.77%，收報107.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.17元，升0.86%；跌幅最大的是美團（3690）收報107.9元，跌4.77%。

恒指續低於250天線(17446.95點)。科指10天線(3595.43點)跌穿20天線(3598.73點)。

北水南下合計淨流出5.05億元，較上日增加566.2%，流出金額是6月24日後最多，連續第2日流出，累計流出5.81億元，對上一次連續2日淨流出是2024年1月30日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.74%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見17009.19點，是4月24日16934.65點後最低。收市報17064.97點，是4月23日後收市新低，當日報16828.93點。連跌3日，累計跌570.91點，對上一次連跌3日是2024年7月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。

科指曾跌最多1.97%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.13%。低見3422.36點，是4月23日3376.36點後最低。收市報3439.26點，是4月22日後收市新低，當日報3336.35點。連跌3日，累計跌171.45點，對上一次連跌3日是2024年7月2日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月8日。

國指曾跌最多2.13%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見6011.66點，是4月24日5989.33點後最低。收市報6036.17點，是4月23日後收市新低，當日報5954.62點。連跌3日，累計跌217.77點，對上一次連跌3日是2024年7月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。

個股表現

疑機師未過酒精測試 國泰（0293）：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查。HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位。國泰收報8.01元，跌0.62%。

工行（1398）、農行下調存款利率。收報4.32元，跌1.59%。農行（1288）收報3.48元，跌1.42%。

金沙中國（1928）第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大。見52周低14.92元，收報15.06元，跌2.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.23元，升0.33%。IMAX（1970）收報8.68元，跌0.8%。萬順集團控股（1746）收報0.215元，無升跌。新絲路文旅（0472）收報0.178元，無升跌。珩灣科技（1523）創上市新高，見4.01元，收報4.01元，升2.04%。

恒盛地產（0845）行政總裁獨董齊請辭。收報0.01元，無升跌。

中國智能科技（0464）全年虧損收窄至1550萬元，不派息。收報0.325元，升20.37%。

域能控股（0442）大股東折讓不足1%售10萬股，套現10萬元。收報1.1元，無升跌。

海螺環保（0587）料上半年盈利倒退四成至六成。收報0.74元，跌3.9%。

中國信達（1359）料上半年盈利倒退最多五成。見52周低0.62元，收報0.62元，跌6.06%。

恒發（0097）盈警，料上半年虧損擴大至6900萬元。收報0.12元，跌3.23%。

經緯天地（2477）大股東擬以折讓21%作價售1.2億股，套現2.6億。收報2.74元，無升跌。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技擬在港發行穩定幣。收報99.75元，跌0.84%。

領展（0823）公布，啟田商場新翼翻新，設乖巧寶寶打卡位，消費滿指定金額可獲限定禮品。收報32.05元，跌0.31%。

偉易達（0303）：對公司前景保持樂觀，將德國工廠自動化技術引入國內。收報55元，升0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見33.95元，收報33.95元，升0.15%；電能實業（0006）創上市新高，見49.6元，收報49.2元，升1.65%；珩灣科技（1523）創上市新高，見4.01元，收報4.01元，升2.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.2元，收報1063.1元，升0.01%；燕之屋（1497）創上市新高，見15.18元，收報14.6元，升2.96%；廣聯科技（2531）創上市新高，見9.49元，收報9.46元，升3.96%；長建（1038）創52周高，見52.65元，收報52.15元，升0.48%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.46元，收報0.44元，跌3.3%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升1.85%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.48元，收報4.43元，升1.61%；長江基建集團（1038）創52周高，見52.65元，收報52.15元，升0.48%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.44元，收報2.21元，升7.8%；普華和順（1358）創52周高，見1.19元，收報1.18元，跌0.84%；竣球控股（1481）創52周高，見0.64元，收報0.59元，升1.72%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.34元，收報5.29元，跌0.75%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.6元，收報49.2元，升1.65%；長建（1038）創52周高，見52.65元，收報52.15元，升0.48%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，中梁（2772）低見0.1元，收報0.101元，跌3.81%；九毛九（9922）低見2.75元，收報2.8元，跌1.06%；呷哺呷哺（0520）低見1.19元，收報1.22元，跌0.81%；優然牧業（9858）低見1.1元，收報1.11元，跌1.77%；普星能量（0090）低見0.325元，收報0.325元，跌5.8%；宏華集團（0196）低見0.077元，收報0.077元，跌1.28%；思捷環球（0330）低見0.097元，收報0.1元，跌8.26%；元亨燃氣（0332）低見0.024元，收報0.024元，跌11.11%；世紀陽光（0509）低見0.12元，收報0.12元，跌11.11%；北大資源（0618）低見0.167元，收報0.173元，升2.98%。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.01元，收報3.03元，跌0.33%；金地商置（0535）低見0.207元，收報0.209元，無升跌；瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；金沙中國（1928）低見14.92元，收報15.06元，跌2.84%；周大福（1929）低見7.3元，收報7.36元，跌0.41%；六福集團（0590）低見14.82元，收報14.9元，跌1.32%；周生生（0116）低見6.6元，收報6.64元，跌1.48%；東風集團股份（0489）低見2.2元，收報2.23元，跌0.45%；鷹君（0041）低見10.62元，收報10.7元，跌0.37%；希慎（0014）低見10.86元，收報10.9元，跌0.55%。

異動股

上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報0.052元，升30%；世大控股（8003）收報0.18元，升29.5%；致浩達控股（1707）收報0.086元，升22.86%；建成控股（1630）收報0.033元，升22.22%；金慧科技（8295）收報0.076元，升20.63%；新石文化（1740）收報0.124元，升20.39%；中國智能科技（0464）收報0.325元，升20.37%；亞洲資源（0899）收報0.098元，升19.51%；佳民集團（8519）收報0.435元，升17.57%；新利軟件（8076）收報0.014元，升16.67%；高科橋（9963）收報0.2元，升16.28%。

下跌異動股，包括，中國天億福（8196）創上市新低，見0.056元，收報0.056元，跌23.29%；K W NELSON GP（8411）創上市新低，見0.03元，收報0.03元，跌23.08%；PF GROUP（8221）收報0.04元，跌18.37%；拉近網娛（8172）收報0.044元，跌16.98%；綠心集團（0094）收報0.059元，跌15.71%；道和環球（0915）收報0.054元，跌15.63%；上諭集團（1633）收報0.087元，跌15.53%；中國來騎哦（8039）收報0.28元，跌15.15%；華星控股（8237）收報0.017元，跌15%；富元國際集團（0542）收報0.128元，跌14.09%；知行汽車（1274）創上市新低，見23元，收報23.5元，跌14.08%。

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