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Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場

Meta（美：META）旗下社交平台Facebook今年踏入20周年，Facebook總監Tom Alison今日於「The Future of Facebook」亞太區傳媒簡介會指出，為了與時並進，Facebook需要更切合年齡介乎18至29歲年輕成人（young adults）的需求，以及發展由人工智能將帶來的巨大新產品功能。

他表示，年輕用戶特別喜歡與他人分享內容，尤其是連續短片（Reels）由短片促成的新形式社交行為，現時人們每日透過Meta旗下的應用程式分享Reels的數量高達35億，用戶現在可更輕鬆地將Facebook上收到的Reels和其他推薦帖子分享到WhatsApp等即時通訊應用程式。

Tom Alison指出，Meta升級了Reels和動態消息的排序技術，更有效地提供推薦內容，未來一年推薦技術將會支援更多產品，包括整個影片生態系統以及動態消息的推薦內容，目標在2026年底擁有全球最佳的推薦技術。 

影片體驗方面，Meta用戶觀看影片的時間在平台上錄得持續增長，佔用戶在Facebook和Instagram上的使用時間超過60%，而當中Reels仍是增長的主要推動力，Meta已在全球推出的改善影片體驗，包括已更新的全螢幕影片播放器、跳過長影片的滑塊功能，以及迅速發送影片。

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