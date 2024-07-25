Meta（美：META）旗下社交平台Facebook今年踏入20周年，Facebook總監Tom Alison今日於「The Future of Facebook」亞太區傳媒簡介會指出，為了與時並進，Facebook需要更切合年齡介乎18至29歲年輕成人（young adults）的需求，以及發展由人工智能將帶來的巨大新產品功能。
他表示，年輕用戶特別喜歡與他人分享內容，尤其是連續短片（Reels）由短片促成的新形式社交行為，現時人們每日透過Meta旗下的應用程式分享Reels的數量高達35億，用戶現在可更輕鬆地將Facebook上收到的Reels和其他推薦帖子分享到WhatsApp等即時通訊應用程式。
Tom Alison指出，Meta升級了Reels和動態消息的排序技術，更有效地提供推薦內容，未來一年推薦技術將會支援更多產品，包括整個影片生態系統以及動態消息的推薦內容，目標在2026年底擁有全球最佳的推薦技術。
影片體驗方面，Meta用戶觀看影片的時間在平台上錄得持續增長，佔用戶在Facebook和Instagram上的使用時間超過60%，而當中Reels仍是增長的主要推動力，Meta已在全球推出的改善影片體驗，包括已更新的全螢幕影片播放器、跳過長影片的滑塊功能，以及迅速發送影片。
其他報道
半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高
機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李
恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多
疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低
HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位
奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入
MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號
滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購
恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%
金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大
港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績
道指跌504點 標指、納指見年半最大跌幅 金龍指數見5個月低