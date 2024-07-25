他表示，年輕用戶特別喜歡與他人分享內容，尤其是連續短片（Reels）由短片促成的新形式社交行為，現時人們每日透過Meta旗下的應用程式分享Reels的數量高達35億，用戶現在可更輕鬆地將Facebook上收到的Reels和其他推薦帖子分享到WhatsApp等即時通訊應用程式。

Tom Alison指出，Meta升級了Reels和動態消息的排序技術，更有效地提供推薦內容，未來一年推薦技術將會支援更多產品，包括整個影片生態系統以及動態消息的推薦內容，目標在2026年底擁有全球最佳的推薦技術。

影片體驗方面，Meta用戶觀看影片的時間在平台上錄得持續增長，佔用戶在Facebook和Instagram上的使用時間超過60%，而當中Reels仍是增長的主要推動力，Meta已在全球推出的改善影片體驗，包括已更新的全螢幕影片播放器、跳過長影片的滑塊功能，以及迅速發送影片。

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