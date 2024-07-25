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HK Express爭位︱同機友人質疑涉事家庭不會對「搶位」一事不知情

香港快運（HK Express）爭位風波持續發酵，被指是「怪獸家長」的事主今日親述事件始末，強調一家都有付費買位，沒有在機上搶位，對網民所指的「搶位」情況不知情，並表示「其實佢如果當時願意走來同我講件事，我會樂意俾番個位佢。」

詳細報道：HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

不過，另一位事主鄭氏同機友人向《明報》表示，由於其座位鄰近涉事家庭，得以目擊事發經過。她稱，當日快運職員多次向一家四口詢問有否付費買位，該事主回應：「梗係有」，並向丈夫表示：「佢（快運職員）諗住郁我哋呀？唔好諗住郁我哋呀，我哋唔會走㗎。」故友人質疑一家四口不會對「搶位」一事不知情。然而，友人強調只是想還原事件經過，並非想「鬧交」，又認為今次事件是快運安排不當。

鄭太亦向《明報》表示，無意針對涉事家庭，並認為事件起因是快運安排失當，所以已去信投訴。鄭太表示，不想風波再度發酵，希望事件盡快平息，並敦促快運向公眾交代事件。

記者：李宛婷

 

 

HK Express事件簿：

HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

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