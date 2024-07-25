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寶馬香港約1.4萬客戶資料外泄 涉姓名及手機號碼等 已報警

寶馬汽車（香港）公布，約有1.4萬名客戶遭外泄，涉姓名及手機號碼等，已向警方及個人資料私隱專員公署報告事件。

據公布，有關網路安全事件，涉及由第三方機構處理包含客戶數據的資訊，經公司調查後，約1.4萬名客戶記錄受影響。當中涉及客戶稱謂、姓名、手機號碼及SMS訂閱選項。公司已立即報警及向個人資料私隱專員公署報告事件。

寶馬香港續稱，外聘的網路安全專家亦會就事件展開全面調查，強調公司非常重視客戶私隱，並提升了安全措施，以進一步保護系統。

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