寶馬汽車（香港）公布，約有1.4萬名客戶遭外泄，涉姓名及手機號碼等，已向警方及個人資料私隱專員公署報告事件。
據公布，有關網路安全事件，涉及由第三方機構處理包含客戶數據的資訊，經公司調查後，約1.4萬名客戶記錄受影響。當中涉及客戶稱謂、姓名、手機號碼及SMS訂閱選項。公司已立即報警及向個人資料私隱專員公署報告事件。
寶馬香港續稱，外聘的網路安全專家亦會就事件展開全面調查，強調公司非常重視客戶私隱，並提升了安全措施，以進一步保護系統。
其他報道
Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場
半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高
機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李
恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多
疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低
HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位
奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入
MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號
滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購
恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%
金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大
港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績