報告指出，有別於其他地區， 電商和消費者業務為主的企業在亞洲仍受到投資者青睞， 季内亞洲最大的兩宗交易正包括集資19億美元的新加坡網絡交易平 台Lazada及集資10億美元的印度電商平台Flipkart 。

新能源和半導體領域在2024年第二季繼續吸引中國風險投資， 其中電動車製造商哪吒汽車集資6.93億美元， 中車時代半導體集資5.99億美元。

人工智能企業在2024年第二季度備受關注， 相關風投交易包括零售業務為主的尊遠超市集資5.287億美元， 生成式人工智能企業智譜AI集資4億美元， 以及人工智能及物聯網平台特斯聯集資2.778億美元。

季内許多中國人工智能投資均集中在人工智能賦能領域， 如機械人和其他提升工作效率的範疇，而非大型語言模型（LLM） 產品。風險投資者亦對與自動駕駛相關的人工智能展示濃厚興趣。

畢馬威中國香港區交易戰略與併購融資總監趙家欣表示，今年第二季中國風險投資者趨於審慎，並未急於進行重大交易， 而是傾向投入更多時間進行盡職調查， 部分投資者甚至採取觀望態度， 延遲投資決策以評估目標企業的長期表現。為了刺激投資， 地方政府為重點戰略產業內的企業提供了大量配對資金， 當中包括半導體、替代能源、新材料和人工智能等行業。

展望2024年第三季， 預計人工智能和替代能源汽車將繼續吸引風險投資者， 雖然預期中國的風投市場仍會較為淡靜， 但或能從第二季度的低位回升。隨著許多中國企業準備上市， 市場預計2025年新股市場將反彈。

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