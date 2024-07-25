畢馬威公布畢馬威2024年第二季度《風投脈搏》報告，
新能源和半導體領域在2024年第二季繼續吸引中國風險投資，
人工智能企業在2024年第二季度備受關注，
畢馬威中國香港區交易戰略與併購融資總監趙家欣表示，今年第二季中國風險投資者趨於審慎，並未急於進行重大交易，
展望2024年第三季，
其他報道
Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場
半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高
機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李
恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多
疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低
HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位
奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入
MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號
滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購
恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%
金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大