moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

報告：亞洲企業次季風投集資174億美元 10大交易中國企業佔6宗

畢馬威公布畢馬威2024年第二季度《風投脈搏》報告，獲風險投資支持的亞洲企業在第二季共錄得2,155宗交易，集資額共174億美元，當中中國佔亞洲十大風投交易中的六宗。

報告指出，有別於其他地區，電商和消費者業務為主的企業在亞洲仍受到投資者青睞，季内亞洲最大的兩宗交易正包括集資19億美元的新加坡網絡交易平台Lazada及集資10億美元的印度電商平台Flipkart

新能源和半導體領域在2024年第二季繼續吸引中國風險投資，其中電動車製造商哪吒汽車集資6.93億美元，中車時代半導體集資5.99億美元。

人工智能企業在2024年第二季度備受關注，相關風投交易包括零售業務為主的尊遠超市集資5.287億美元，生成式人工智能企業智譜AI集資4億美元，以及人工智能及物聯網平台特斯聯集資2.778億美元。

季内許多中國人工智能投資均集中在人工智能賦能領域，如機械人和其他提升工作效率的範疇，而非大型語言模型（LLM）產品。風險投資者亦對與自動駕駛相關的人工智能展示濃厚興趣。

畢馬威中國香港區交易戰略與併購融資總監趙家欣表示，今年第二季中國風險投資者趨於審慎，並未急於進行重大交易，而是傾向投入更多時間進行盡職調查，部分投資者甚至採取觀望態度，延遲投資決策以評估目標企業的長期表現。為了刺激投資，地方政府為重點戰略產業內的企業提供了大量配對資金，當中包括半導體、替代能源、新材料和人工智能等行業。

展望2024年第三季，預計人工智能和替代能源汽車將繼續吸引風險投資者，雖然預期中國的風投市場仍會較為淡靜，但或能從第二季度的低位回升。隨著許多中國企業準備上市，市場預計2025年新股市場將反彈。

其他報道

寶馬香港約1.4萬客戶資料外泄 涉姓名及手機號碼等 已報警

Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場

積金評級：7月至今MPF人均賺900元

中國建築附屬完成內地發行20億人幣債券 年息2.3%

半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高

機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李

恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多

疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查

英偉達售華AI晶片 據報將配特殊伺服器 助繞過美國限制

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低

本田計劃削減在華燃油車產能三分一 最快年內決定

IBM人工智能業務訂單增加 第二季收入勝預期

HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

韓國第二季GDP按季跌0.2% 按年增2.3% 均遜預期

奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入

工行、農行下調存款利率

MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購

恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%

日圓續升值 兌港元重上5.1 兩個月最強

金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大

港股ADR跌101點 夜期低水69點 美期升亞股跌 香港電訊、IMAX等業績