她表示，受惠於市場回暖和港交所持續不斷改革，已經看到了香港新股市場復蘇的迹象。今年以來，本港已經迎接了40家新股，就新股發行數量而言，在全球交易所中排名第三。

陳翊庭續稱，目前準備來香港上市的公司仍然絡繹不絕，截至昨天，該所正在處理的上市申請有106家。

她又指出，港交所正在與滬深交易所就滬深港通納入REITs、引入大宗交易機制以及人民幣櫃枱納入港股通交易等優化措施緊密合作，希望可以盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。

其他報道

報告：亞洲企業次季風投集資174億美元 10大交易中國企業佔6宗

寶馬香港約1.4萬客戶資料外泄 涉姓名及手機號碼等 已報警

Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場

積金評級：7月至今MPF人均賺900元

中國建築附屬完成內地發行20億人幣債券 年息2.3%

半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高

機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李

恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多

疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查

英偉達售華AI晶片 據報將配特殊伺服器 助繞過美國限制

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 長息見逾兩個月低

本田計劃削減在華燃油車產能三分一 最快年內決定

IBM人工智能業務訂單增加 第二季收入勝預期

HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位

韓國第二季GDP按季跌0.2% 按年增2.3% 均遜預期

奶茶內疑有血痰 古茗回應：店員全程配戴口罩，無違規操作及異物進入

工行、農行下調存款利率

MLF意外減息20基點 分析：回應近期A股下跌 意圖釋放寬鬆信號

滬深三大指數低開 人行進行2000億1年期MLF操作、2351億人幣7天逆回購

恒指低開50點 科指跌0.84% 續見3個月低 10天線跌穿20天線 金沙跌1%

日圓續升值 兌港元重上5.1 兩個月最強

金沙中國第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大