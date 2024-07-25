是次《關鍵影響：財資和財務部門如何推動全球化篇章》報告，訪問了來自亞太區、歐洲和北美合共15個市場570名高級管理人員。報告顯示，香港企業在未來兩年的首要戰略目標，是提升生產力和營運效率（89%）、拓展亞洲市場的收入增長（81%）、以及推動減碳措施和淨零排放（81%）。

值得注意的是，有63%的香港管理人員也將業務多元化列為關鍵目標，集中於創新產品和服務、重塑融資方式、調整財資和財務部門的職能和管理模式、以及供應鏈 ─ 每項平均有77%的受訪者視之為優先事項。

然而，有40%的受訪者認為，獲取資金和融資是阻礙香港企業增長的主要因素，其次還包括經濟波動、地緣政治不確定性和氣候風險。

報告同時揭示新興科技在香港財資和財務部門正迅速發展。有56%的香港管理人員表示，生成式人工智能正在幫助企業克服長遠人才短缺及相關挑戰。

星展在結論認為，是次調查結果有助企業更深入地了解財資和財務部門團隊在全球化時代下的發展角色。企業可透過技能提升和新技術應用，建立企業文化，使團隊能力得到充分發揮，並與值得信賴的合作伙伴網絡合作，在瞬息萬變的環球市場中開拓新機遇。

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