人民幣於下午3時後大幅升值，彭博社報道，日圓大漲亦打擊人民幣睇淡情緒，推動境內外人民幣匯率雙雙升至7.24強方。報道綜合多位交易員採訪稱，午後日圓漲幅擴大後，在岸外匯市場看到銀行自營的美元賣盤湧出，同時也有中資大行的美元賣盤，共同推升在岸人民幣。交易員並稱，離岸市場上中資大行海外分支機構在掉期市場融出人民幣的意願不足，離岸人民幣的流動性偏緊，助推了離岸人民幣的漲勢。

人行今早意外增加MLF操作，並下調利率，分析稱是回應近期A股下跌，及意圖釋放寬鬆信號，不過影響暫時有限，滬深300、上證續跌，上證續見5個月低，深成則止跌回升。

港股午後亦跌幅擴大，美團（3690）、中特股跌幅較大，港產收息股則上升，其中，電能實業（0006）再創上市新高，收市升2.17%；長建（1038）亦創52周高，升0.77%。

恒指今早低開50點，高位跌22點，低位跌346點，高低波幅324點。上升股份比例為16.17%，下跌為44.11%，無升跌為39.7%。

恒指收市跌306點或1.77%，報17004點，大市成交金額1057億元，較上日增加21.67%，是7月12日1194.32億元成交後最多；國指跌125點或2.05%，報6016點。恒生科技指數收報3421點，跌2%。

藍籌股成交金額540.64億元，佔大市成交51.14%；科指成份股成交金額270.55億元，佔大市成交25.59%；國指成份股成交金額467.16億元，佔大市成交44.19%。

24隻雙櫃台股，總成交1.1億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.72%，至100.64億元，佔大市成交9.51%。牛熊證成交金額49.1億元，增加5.51%；窩輪成交金額51.54億元，增加5.92%。

藍籌14隻升，68隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升3.04%，收報3.73元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.47%，收報107.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.6元，升5.13%；跌幅最大的是美團（3690）收報107.1元，跌5.47%。

恒指續低於250天線(17446.71點)，及跌穿保力加通道底(17182.47點)。科指續低於主要平均線，10天線(3593.63點)跌穿20天線(3597.83點)。

北水南下合計淨流出46.6億元，較上日增加6045.72%，是3月25日後最多，當日流出63.43億元。北水連續第2日流出，累計流出47.36億元，對上一次連續2日淨流出是1月30日。

外匯方面

離岸人民幣曾升值最多0.64%，是2023年12月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.73%。升值至7.2201元，是5月17日7.2198元後最強。現報7.2218元，升值0.61%。連續升值3日，累計升值0.0743元，對上一次連續升值3日是2024年7月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月5日。

在岸人民幣曾升值最多0.53%，是2023年12月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.61%。升值至7.2251元，是5月17日7.2175元後最強。現報7.2252元，升值0.53%。連續升值2日，累計升值0.0496元，對上一次連續升值2日是7月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月12日。

港元曾升值最多0.05%，是7月22日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.06%。升值至7.805元，是7月17日7.805元後最強。現報7.8062元，升值0.03%。連續升值2日，累計升值0.0033元，對上一次連續升值2日是7月11日。

美匯指數變動不大，波幅為104.192至104.397。

日圓方面

每美元兌日圓曾貶值最多1.19%，是7月24日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.59%。貶值至152.06日圓，是5月3日151.86日圓後最弱。現報152.21日圓，貶值1.09%。連續貶值4日，累計貶值5.27日圓，對上一次連續貶值4日是3月8日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月8日。

每百日圓兌港元曾最多1.15%，是7月24日後最大幅度，當日幅度為1.6%。升值至5.1335，是5月3日5.143後最強。收市報5.1294，是4月9日後收市，當日報5.1591。連續4日，累計0.1696，對上一次連續4日是2024年3月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月8日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見16964.52點，是4月24日16934.65點後最低。今日收市報17004.97點，是4月23日後收市新低，當日報16828.93點。連跌3日，累計跌630.91點，對上一次連跌3日是2024年7月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。

科指曾跌最多2.38%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見3408.05點，是4月23日3376.36點後最低。今日收市報3421.26點，是4月22日後收市新低，當日報3336.35點。連跌3日，累計跌189.45點，對上一次連跌3日是2024年7月2日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月8日。

國指曾跌最多2.34%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見5998.61點，是4月24日5989.33點後最低。今日收市報6016.51點，是4月23日後收市新低，當日報5954.62點。連跌3日，累計跌237.43點，對上一次連跌3日是2024年7月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月17日。

午後消息股表現

Baleno總部遷至東莞。德永佳（0321）收報0.96元，跌1.03%。

港交所（0388）陳翊庭：正處理上市申請106家 看到香港新股市場復蘇迹象。收報230元，跌1.2%。

中國建築（3311）附屬完成內地發行20億人幣債券 年息2.3%。收報10.56元，跌4.52%。

今早及隔晚消息股表現

疑機師未過酒精測試 國泰（0293）：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查。HK Express爭位︱不忿被指「怪獸家長」 事主親述始末：我係有俾錢買位。HK Express爭位︱同機友人質疑涉事家庭不會對「搶位」一事不知情。國泰收報8.03元，跌0.37%。

工行（1398）、農行下調存款利率。收報4.34元，跌1.14%。農行（1288）收報3.49元，跌1.13%。

金沙中國（1928）第二季EBITDA升3.6% 料未來顯著增長及利潤率擴大。見52周低14.92元，收報15.08元，跌2.71%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港電訊－ＳＳ（6823）收報9.21元，升0.11%。IMAX（1970）收報8.68元，跌0.8%。萬順集團控股（1746）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升2.33%。新絲路文旅（0472）收報0.178元，無升跌。珩灣科技（1523）創上市新高，見4.12元，收報4.02元，升2.29%。

恒盛地產（0845）行政總裁獨董齊請辭。平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

中國智能科技（0464）全年虧損收窄至1550萬元，不派息。收報0.325元，升20.37%。

域能控股（0442）大股東折讓不足1%售10萬股，套現10萬元。收報1.1元，無升跌。

海螺環保（0587）料上半年盈利倒退四成至六成。收報0.75元，跌2.6%。

中國信達（1359）料上半年盈利倒退最多五成。見52周低0.62元，收報0.63元，跌4.55%。

恒發（0097）盈警，料上半年虧損擴大至6900萬元。收報0.119元，跌4.03%。

經緯天地（2477）大股東擬以折讓21%作價售1.2億股，套現2.6億。收報2.77元，升1.09%。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技擬在港發行穩定幣。收報99.3元，跌1.29%。

領展（0823）公布，啟田商場新翼翻新，設乖巧寶寶打卡位，消費滿指定金額可獲限定禮品。收報32.5元，升1.09%。

偉易達（0303）：對公司前景保持樂觀，將德國工廠自動化技術引入國內。收報54.8元，跌0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，L'OCCITANE（0973）創上市新高，見34元，收報33.95元，升0.15%；珩灣科技（1523）創上市新高，見4.12元，收報4.02元，升2.29%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見133.5元，收報133.5元，升1.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.2元，收報1063元，升0%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.1元，收報17.1元，升1.18%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見123.55元，收報123.55元，升0.24%；燕之屋（1497）創上市新高，見15.18元，收報14.68元，升3.53%；廣聯科技（2531）創上市新高，見10.06元，收報9.99元，升9.78%；長建（1038）創52周高，見52.65元，收報52.3元，升0.77%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.46元，收報0.45元，跌1.1%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升1.43%；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.335元，收報0.335元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.55元，收報4.53元，升3.9%；長江基建集團（1038）創52周高，見52.65元，收報52.3元，升0.77%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見49.6元，收報49.45元，升2.17%；長建（1038）創52周高，見52.65元，收報52.3元，升0.77%。

破底股方面

61隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.241元，收報0.245元，跌2%；中梁（2772）低見0.1元，收報0.102元，跌2.86%；民生教育（1569）低見0.2元，收報0.201元，跌8.22%；九毛九（9922）低見2.75元，收報2.76元，跌2.47%；呷哺呷哺（0520）低見1.19元，收報1.22元，跌0.81%；優然牧業（9858）低見1.09元，收報1.1元，跌2.65%；亞洲果業（0073）低見2.41元，收報2.62元，跌2.96%；中國新經濟投資（0080）低見0.064元，收報0.064元，跌4.48%；普星能量（0090）低見0.325元，收報0.335元，跌2.9%；宏華集團（0196）低見0.076元，收報0.077元，跌1.28%。

103隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.01元，收報3.02元，跌0.66%；金地商置（0535）低見0.207元，收報0.21元，升0.48%；瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；金沙中國（1928）低見14.92元，收報15.08元，跌2.71%；周大福（1929）低見7.25元，收報7.28元，跌1.49%；六福集團（0590）低見14.82元，收報14.98元，跌0.79%；周生生（0116）低見6.52元，收報6.54元，跌2.97%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.31元，跌1.49%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.156元，收報0.158元，無升跌；東風集團股份（0489）低見2.19元，收報2.21元，跌1.34%。

異動股

上升異動股，包括，新紐科技（9600）收報1.85元，升38.06%；易通訊集團（8031）收報0.167元，升27.48%；世大控股（8003）收報0.175元，升25.9%；中國智能科技（0464）收報0.325元，升20.37%；大豐港（8310）收報0.41元，升18.84%；芯成科技（0365）收報0.117元，升18.18%；致浩達控股（1707）收報0.082元，升17.14%；新利軟件（8076）收報0.014元，升16.67%。

下跌異動股，包括，拉近網娛（8172）收報0.04元，跌24.53%；中國天億福（8196）創上市新低，見0.055元，收報0.058元，跌20.55%；知行汽車（1274）創上市新低，見21.6元，收報22.25元，跌18.65%；富一國際控股（1470）收報0.032元，跌17.95%；永豐集團控股（1549）見52周低0.069元，收報0.07元，跌17.65%；中國順客隆（0974）收報0.88元，跌16.19%；中國生物科技服務（8037）收報0.365元，跌16.09%；PF GROUP（8221）收報0.042元，跌14.29%；豐展控股（1826）收報0.056元，跌13.85%。

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