政府發言人表示，今年6月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口均明顯增長。輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度升幅。展望未來，若外部需求維持，香港的出口表現應會保持正面，但地緣政治局勢及貿易磨擦升溫將繼續帶來不確定性。政府會密切留意情况。

統計處表示，繼今年5月份錄得14.8%的按年升幅後，今年6月份商品整體出口貨值為3,735億元，較2023年同月上升10.7%。同時，繼今年5月份錄得9.6%的按年升幅後，今年6月份商品進口貨值為4,292億元，較2023年同月上升9.0%。今年6月份錄得有形貿易逆差557億元，相等於商品進口貨值的13.0%。

今年上半年的商品整體出口貨值較2023年同期上升12.2%。同時，商品進口貨值上升7.7%。今年上半年錄得有形貿易逆差1,610億元，相等於商品進口貨值的6.9%。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與上一季比較，商品整體出口貨值上升1.9%。同時，商品進口貨值則下跌0.9%。

按國家／地區分析

今年6月份與2023年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升10.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升36.3%）、台灣（升35.3%）、越南（升32.1%）、泰國（升21.0%）、新加坡（升17.9%）和中國內地（內地）（升11.9%）。另一方面，輸往印度（跌23.3%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升40.6%）、德國（升17.6%）和荷蘭（升10.1%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升66.6%）、韓國（升40.6%）、新加坡（升16.1%）、馬來西亞（升12.3%）和內地（升11.7%）。另一方面，來自日本（跌5.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

今年上半年與2023年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升32.1%）、越南（升23.5%）、內地（升19.4%）、美國（升16.6%）和阿拉伯聯合酋長國（升13.9%）。另一方面，輸往荷蘭（跌20.2%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升53.2%）、越南（升47.2%）、新加坡（升23.0%）、內地（升9.3%）和泰國（升8.5%）。另一方面，來自菲律賓（跌15.4%）和台灣（跌6.3%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析

今年6月份與2023年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增126億元，升39.4%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（增60億元，升3.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增56億元，升14.0%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增166億元，升66.0%）和「電動機械、儀器和用具及零件」（增116億元，升6.3%）。

今年上半年與2023年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,142億元，升12.4%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增475億元，升25.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增307億元，升13.0%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增903億元，升9.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增339億元，升22.6%）。

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