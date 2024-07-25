下午4時45分，在岸人民幣報7.2259，上升360點子（1元等於100點子），離岸人民幣報7.2278，上升370點子（1元等於100點子）。

在岸人民幣曾升值最多0.53%，是2023年12月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.61%。升值至7.2251元，是5月17日7.2175元後最強。現報7.2252元，升值0.53%。連續升值2日，累計升值0.0496元，對上一次連續升值2日是7月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月12日。

離岸人民幣曾升值最多0.64%，是2023年12月28日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.73%。升值至7.2201元，是5月17日7.2198元後最強。現報7.2218元，升值0.61%。連續升值3日，累計升值0.0743元，對上一次連續升值3日是2024年7月5日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月5日。

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