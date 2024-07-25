集團上半年收入按年升28.4%至5729.8萬元。集團表示，收入增長是因一系列產品線的強勁增長，包括固定網絡優先連接、移動網絡優先連接、保修與支援服務及軟件許可，以及Peplink Starlink項目的正面影響，同時推動了兩個連接分部的銷售增長。

另外，毛利為3174.5萬元，按年升33.4%；毛利率約55.4%，按年升2.1個百分點。集團表示，毛利率上升時因5G模組的零件成本下降，以及集中銷售幾個大批量產品系列所獲得更好的規模經濟效益。

總營業開支方面，上半年總營業開支約 974.5萬元，按年減少約4.6%，主要是因集團在開發新產品方面逐漸增加與合約製造商的合作，導致公司內部硬件研發相關的材料和模具需求減少，令研發開支減少。

此外，集團的存貨結餘為1312.9萬元。集團指受惠於產品組合的優化，減少了產品線數量及所需零部件的種類。

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