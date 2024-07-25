集團指，上半年總收益按年增2%至166.69億元，未計流動通訊產品銷售的總收益則按年增3%至156.83億元。受惠於成本效益提升下，EBITDA按年增長3%至61.68億元，經調整資金流增長3%至24.95億元。隨著完成與招商局資本建立策略合作關係，所得的款項將進一步降低負債水平及相關利息支出，增強其財務實力及經調整資金流。

集團指，儘管市場競爭持續，尤其是價格敏感的市場，流動通訊業務的後付客戶人數按年錄得5萬名的淨增長，於2024年6月底達343.3萬名，當中5G客戶人數進一步增加至157.1萬名，佔後付客戶總人數的46%及佔1O1O和csl客戶人數的55%以上。

而受惠於漫遊復蘇及更多客戶採用價格更高的5G服務計劃，於2024年6月，期末後付客戶的ARPU按年升2%至192元。

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