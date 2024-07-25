內地辣條「一哥」衛龍美味（9985）發盈喜，料2024年上半年淨利潤約5.991億元至6.215億元人民幣（下同），較2023年上半年的淨利潤4.471億元，按年增約34%至39%。
集團指，淨利潤預計增長主要是由於有效實施各項業務發展戰略，特別是積極推進全渠道建設和品牌建設，集團線上線下收入均穩步提升；產能利用率提升及部分原材料價格下降，集團整體毛利率水平提升。
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