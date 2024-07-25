集團指，淨利潤預計增長主要是由於有效實施各項業務發展戰略，特別是積極推進全渠道建設和品牌建設，集團線上線下收入均穩步提升；產能利用率提升及部分原材料價格下降，集團整體毛利率水平提升。

其他報道

香港電訊上半年多賺1.9% 中期息32.92仙

珩灣科技上半年純利升55% 中期息多派54%至10.83仙

全日沽空金額增5% 盈富沽空增1倍 沽空比率升至38%

日圓上升推升人民幣 在岸價見逾一個月高位

本港6月出口增10.7% 遜預期

日圓拆倉挾高人民幣 北水流出增60倍 恒指跌306點 成交重上千億 港收息股上升

金範洙涉嫌操縱股價被捕 Kakao成立緊急管理系統

人行副行長：以短期操作利率為主要政策利率

滬深三大指數連跌四個交易日 滬指跌0.52%

Baleno總部遷至東莞

HK Express爭位︱同機友人質疑涉事家庭不會對「搶位」一事不知情

星展調查：香港躍升為亞洲領先的區域財資中心

港交所陳翊庭：正處理上市申請106家 看到香港新股市場復蘇迹象

報告：亞洲企業次季風投集資174億美元 10大交易中國企業佔6宗

寶馬香港約1.4萬客戶資料外泄 涉姓名及手機號碼等 已報警

Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場

積金評級：7月至今MPF人均賺900元

中國建築附屬完成內地發行20億人幣債券 年息2.3%

半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高

機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李

恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多

疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查

英偉達售華AI晶片 據報將配特殊伺服器 助繞過美國限制