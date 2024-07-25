moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

衛龍美味料中期盈利升最多39%

內地辣條「一哥」衛龍美味（9985）發盈喜，料2024年上半年淨利潤約5.991億元至6.215億元人民幣（下同），較2023年上半年的淨利潤4.471億元，按年增約34%至39%。

集團指，淨利潤預計增長主要是由於有效實施各項業務發展戰略，特別是積極推進全渠道建設和品牌建設，集團線上線下收入均穩步提升；產能利用率提升及部分原材料價格下降，集團整體毛利率水平提升。

其他報道

香港電訊上半年多賺1.9% 中期息32.92仙

珩灣科技上半年純利升55% 中期息多派54%至10.83仙

全日沽空金額增5% 盈富沽空增1倍 沽空比率升至38%

日圓上升推升人民幣 在岸價見逾一個月高位

本港6月出口增10.7% 遜預期

日圓拆倉挾高人民幣 北水流出增60倍 恒指跌306點 成交重上千億 港收息股上升

金範洙涉嫌操縱股價被捕 Kakao成立緊急管理系統

人行副行長：以短期操作利率為主要政策利率

滬深三大指數連跌四個交易日 滬指跌0.52%

Baleno總部遷至東莞

HK Express爭位︱同機友人質疑涉事家庭不會對「搶位」一事不知情

星展調查：香港躍升為亞洲領先的區域財資中心

港交所陳翊庭：正處理上市申請106家 看到香港新股市場復蘇迹象

報告：亞洲企業次季風投集資174億美元 10大交易中國企業佔6宗

寶馬香港約1.4萬客戶資料外泄 涉姓名及手機號碼等 已報警

Facebook：Reels日分享量達35億 促成新形式社交 力爭年輕成人市場

積金評級：7月至今MPF人均賺900元

中國建築附屬完成內地發行20億人幣債券 年息2.3%

半日沽空金額增22% 盈富沽空增1.8倍 流通基金單位兩周高

機票優惠 | 大灣區航空首爾來回機票低至20元 包20KG寄艙行李

恒指半日跌246點 科指跌1.4% 續見3個月低 北水流出1個月最多

疑機師未過酒精測試 國泰：涉事二副機長已即時停飛 等候全面調查

英偉達售華AI晶片 據報將配特殊伺服器 助繞過美國限制