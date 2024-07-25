金蝶品牌與市場部總經理王一博指出，更多中國的製造業尋求出海機會，包括符合內地及東南亞合規要求等，因此公司亦會推出跨境解決方案，近年亦有較大規模的增長。

金蝶今年5月推出AI管理助手Cosmic，王一博表示，現時AI助手是通過訓練垂直領域提供的能力，令其逐漸具備細分的企業管理模式，例如財務及人力資源的能力，下半年將推出更多相關的模塊以及原生產品。

他又指，國產化可響應內地很多國企的相關要求，金蝶亦致力令產品可適配各個體系，態度亦比較開放，例如下半年將與AWS合作進一步擴充新加坡的國際數據中心。至於底層通用大模型，現時金蝶與百度（9888）及微軟（美：MSFT）有較多合作，或者因應客戶要求而使用其他大模型。

何衛喜指出，香港是集團國際化的「橋頭堡」，去年起金蝶改變出海策略，由以前分銷或與伙伴合作，改為跟隨中資主動「走出去」，提供更深層次的服務，包括在地化支持當地獨立營運的需求。

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