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匯豐今年首季信用卡消費額錄雙位數 升幅主要源自外遊消費

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，今年第一季信用卡整體消費額錄得雙位數的按年升幅，主要由外遊消費作為主要增長動力。而季內本地消費亦見單位數升幅，而於本地消費項目中，個人保健、醫療及餐飲亦見增長。他表示該行於消費及優惠將推出新活動，刺激本地消費。

周燦賢提到，是次匯豐亦將信用卡方面搜羅到的大部分優惠，分享給扣帳卡的客戶。匯豐宣布與逾千個本地及國際零售合作，打造銀行客戶優惠網絡，為包括信用卡、扣賬卡及提款卡的個人客戶提供逾萬個商户點的優惠，以推動本地消費，同時支持本地商户伙伴。

另外，近期香港北上或外遊成風，為吸引港人留港消費。匯豐同時亦宣布與香港麥當勞、可口可樂、百佳、翡翠餐飲合作，由明天向客戶「大派」5萬份禮品，上述機構分別派巨無霸（1萬份）、罐裝可樂（1萬份x2）、珍珍黑松露味薯片（1萬份），以及樽裝豆漿（1萬份）。據了解，是次獎品將分輪派出，麥當勞將於明天作為首輪派發的機構。

匯豐零售銀行及財富管理業務許熙敏亦表示，據該行調查發現，有48%受訪者表示他們較疫情前多了去旅行，當中18至34歲受訪者則有56%。而受訪者表示，於過去一年平均去6次旅行，當中最常去的地方為港人「家鄉」日本，其次為深圳、台灣及澳門等。

調查於今年6月20至28日以網上問卷形式進行，訪問1032名18至64本地市民。

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