周燦賢提到，是次匯豐亦將信用卡方面搜羅到的大部分優惠，分享給扣帳卡的客戶。匯豐宣布與逾千個本地及國際零售合作，打造銀行客戶優惠網絡，為包括信用卡、扣賬卡及提款卡的個人客戶提供逾萬個商户點的優惠，以推動本地消費，同時支持本地商户伙伴。

另外，近期香港北上或外遊成風，為吸引港人留港消費。匯豐同時亦宣布與香港麥當勞、可口可樂、百佳、翡翠餐飲合作，由明天向客戶「大派」5萬份禮品，上述機構分別派巨無霸（1萬份）、罐裝可樂（1萬份x2）、珍珍黑松露味薯片（1萬份），以及樽裝豆漿（1萬份）。據了解，是次獎品將分輪派出，麥當勞將於明天作為首輪派發的機構。

匯豐零售銀行及財富管理業務許熙敏亦表示，據該行調查發現，有48%受訪者表示他們較疫情前多了去旅行，當中18至34歲受訪者則有56%。而受訪者表示，於過去一年平均去6次旅行，當中最常去的地方為港人「家鄉」日本，其次為深圳、台灣及澳門等。

調查於今年6月20至28日以網上問卷形式進行，訪問1032名18至64本地市民。

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