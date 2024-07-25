東方甄選指，其離任乃由於董宇輝的職業抱負、對其他事業的投入及個人時間安排，並於2024年7月25日生效。

除向董宇輝悉數支付所承諾的福利及補償外，董事會主席俞敏洪已尋求董事會及董事會薪酬委員會批準，將公司在2023年12月與董宇輝合作成立的公司「與輝同行（北京）」的所有餘下未分配溢利分派予董宇輝，作為俞敏洪及集團對董宇輝所作貢獻的感謝及讚賞。

此外，根據上市規則及本公司組織章程細則，俞敏洪已就董宇輝收購與輝同行的結算代價作出安排。為維持與輝同行的正常運營，公司將向與輝同行免費提供自主研發的信息系統。

東方甄選另發公告披露，董宇輝向集團以購「與輝同行（北京）」的100%股權，代價為7658.546萬元人民幣（下同）。

東方甄選指，自2021年以來已拓展自營產品及直播電商業務並成立了品牌「東方甄選」，在2023年12月公司與董宇輝合作成立「與輝同行（北京）」，以發展獨立品牌「與輝同行」。該品牌名源於董宇輝的姓名及個人知識產權，據此「與輝同行（北京）」的營運及管理將主要由董宇輝領導，及集團將僅向「與輝同行（北京）」提供首次出資及最低限度的後勤或人力及其他支援。「與輝同行（北京）」擬將與集團其他品牌（包括品牌「東方甄選」）分開營運。

東方甄選指，由於董事會認為該品牌本身與董宇輝及其個人知識產權密不可分，及考慮離任後使用知識產權的相關風險，董事會認為，隨著董宇輝離開集團，將無法繼續經營「與輝同行（北京）」。

同時，隨著集團的業務快速發展且由於其影響力擴大，認為迫切需要將其更多資源集中及重新分配於開發及升級健康及高品質產品，以加強其品牌建設，維護正面形象及用戶心態，從而更好地滿足集團消費者的需求。

鑑於上述情況，董宇輝與集團友好商討並諮詢估值師後，集團認為，出售「與輝同行（北京）」符合集團及股東的最佳利益。集團將透過「東方甄選」品牌繼續經營並拓展其自營產品及直播電商業務。

去年東方甄選爆出「小作文」風波及頭號主播董宇輝粉絲罵戰事件，引發公司股價大跌兼「掉粉」超過兩百多萬，「頭號主播」董宇輝更多番傳被挖角，其後在撤換涉事管理層等大動作後，東方甄選與董宇輝雙方言歸於好，更合資成立「與輝同行（北京）」。不過董宇輝多次表明，「非常抗拒賣東西，實事求是，我到今天都不享受這個工作」，更對被稱為「網紅」非常反感，而近期「618購物節」東方甄選由知識型帶貨，轉為叫賣型帶貨等，均為東方甄選帶來不少負面聲音。

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