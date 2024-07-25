東方甄選指，公司將根據聯交所上市規則進行股份購回。東方甄選董事會相信，在目前情況下進行股份購回將顯示公司對其本身的業務展望及前景充滿信心，並最終使公司受益並為股東創造價值，公司目前的財務資源將使其能夠在維持穩健財務狀況的同時實施股份購回。

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而此前集團披露向董宇輝出售合資公司「與輝同行（北京）」的100%股權，代價為7658.546萬元人民幣，據俞敏洪回應指，已懇請董事會及薪酬委員會並取得同意，把與輝同行的全部淨利潤獎勵給宇輝，而宇輝持有與輝同行所需的股權購買款，他也按符合上市公司規則和公司章程規定的方式予以安排支付，意思是「宇輝購買公司的錢我安排了，公司是送給宇輝的。」

東方甄選今日股價升4.2%，報12.4元﹔但美股新東方（EDU）盤前跌水5.83%，暫報70.05美元。

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