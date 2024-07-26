日圓周四急升值在全球市場引發「大範圍平倉」，重挫日股、黃金、比特幣等資產，投資者重新評估槓桿押注。

個股方面，OpenAI正在讓少數用戶測試一套新的搜索功能，對谷歌發起了迄今最直接的挑戰。據悉Meta將面臨歐盟巨額反壟斷罰單，因涉嫌濫用在分類廣告市場的主導地位。馬斯克表示，Tesla董事會將討論對人工智能初創公司xAI投資50億美元事宜。市場研究公司Canalys稱，iPhone第二季度中國出貨量下滑4%，市場佔有率低於去年同期。

其他消息方面，賀錦麗全國民調支持率僅落後特朗普一個百分點。中本周訪華的美企高管據悉對中國是否歡迎外資仍存疑慮。

道瓊斯工業平均指數收漲81點，升幅0.21%，報39935點。標普500指數收跌27點，跌幅0.52%，報5399點。納斯達克綜合指數收跌160點，或0.93%，報17181點。

Caterpillar升2.46%，報344.3美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻54點，而Honeywell跌5.24%，報202.45元，拖累道指73點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報217.49元，跌0.48%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.28元，跌3.09%，亞馬遜(美：AMZN)收市報179.85元，跌0.54%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報453.41元，跌1.7%，英偉達(美：NVDA)收市報112.28元，跌1.72%，微軟(美：MSFT)收市報418.4元，跌2.44%，Tesla (美：TSLA)收市報220.25元，升1.97%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.72%，報508點。德國DAX指數收跌0.49%，報18298點；法國CAC 40指數跌1.16%，報7427點；英國富時100指數收漲0.41%，報8186點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.69%，報5629點。

美國2年期債息曾跌最多2.09%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.59%。低見4.3379厘，是2月2日4.1942厘後最低。收市無升跌，報4.4307厘，是7月24日後收市新低，當日報4.4307厘。

美國10年期債息曾跌最多2.28%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.77%。低見4.1862厘，是7月19日4.1827厘後最低。收市跌1.01%，報4.2407厘，是7月19日後收市新低，當日報4.2389厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至19.409基點，是7月24日24.715基點後最闊。收市報19.202基點，是7月23日後收市最闊，當日報24.29基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至111.382基點，是7月23日112.24基點後最闊。收市報107.232基點，是7月22日後收市最闊，當日報107.82基點。

金龍指數曾跌最多0.68%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見5629.73點，是2月5日5495.29點後最低。收市報5629.73點，是2月5日後收市新低，當日報5556.75點。連跌3日，累計跌259點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月19日。

道指曾升最多1.47%，是7月16日後最大升幅，當日升幅為1.93%。高見40438.82點，是7月23日40527.89點後最高。收市報39935.07點，是7月23日後收市新高，當日報40358.09點。

標指曾跌最多0.67%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見5390.95點，是6月11日5327.25點後最低。收市報5399.22點，是6月11日後收市新低，當日報5375.32點。連跌3日，累計跌165.19點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月19日。

納指曾跌最多1.78%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見17033.96點，是6月5日16955.56點後最低。今日收市報17181.72點，是6月7日後收市新低，當日報17133.13點。連跌3日，累計跌825.85點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月16日。

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