個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.61%，折合報351.8元；阿里巴巴（9988）跌0.52%，折合報73.56元；美團（3690）跌5.05%，折合報106.93元；匯控（0005）跌0.06%，折合報66.88元；建行（0939）跌1.35%，折合報5.4元。

道期現升0.223%；標期現升0.26%；納期現升0.3%。日本東證指數現跌0.4%；韓國KOSPI指數現升0.22%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.74%。

VIX指數隔晚升2.32%或0.42點，報18.46點。

紐油現升0.05%或0.03美元，報78.32美元；布油現升0.06%或0.04美元，報82.42美元；金價現跌0%或0.13美元，報2364.43美元；LME 銅期貨隔晚升0.19%或18美元，報9122美元。比特幣現升0.98%或640.33美元，報65915.79美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.2388厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中信資源（1205）、國際家居零售（1373）、電訊盈科（0008）、復興亞洲（0274）及大山教育（9986）。

正通汽車（1728）折讓13.8%配新股集資近6000萬。

環球新材（6616）斥資近56億收購德國默克表面解決方案業務。

全球第二季智能手機出貨量升12%，蘋果於中國市佔率跌至第6。

光大證券（6178）上半年純利瀉四成至13.9億元人幣。

前明星主播董宇輝離職後，東方甄選（1797）擬5億人幣回購。

勵晶太平洋（0575）料上半年虧損收窄至1950萬元至2730萬元。

香港電訊（6823）上半年多賺1.9%，中期息32.92仙。香港電訊：出售無源光纖網絡業務股權所得現金將償還明後兩年債務。

FSMOne：遠洋（3377）重組方案對債券持有人明顯不利。

金蝶（0268）：港客戶規模持續增長，續助中資企業出海。

達芙妮（0210）盈喜，上半年多賺最少62%。

衛龍美味（9985）料中期盈利升最多39%。

珩灣科技（1523）上半年純利升55%，中期息多派54%至10.83仙。

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