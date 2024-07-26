ESR（1821）公布，據2021年收購ARA Asset Management交易的一部分，已簽署協議透過現金代價及發行新股，收購LOGOS創始人持有的剩餘13.6%的股份，較原定2025年1月的目標提早。隨著對數據中心的需求從美國轉移到亞洲，ESR和LOGOS合併後的數據中心業務將受益於AI的蓬勃發展。交易涉及現金及發新股支付，共涉約1.5億美元及隱含代價為4794.69萬美元的股份。
合併後集團總資產管理規模（AUM）高達1,560億美元，新經濟資產管理規模達710億美元，開發項目規模達140億美元。
三位LOGOS創始人分別為Stephen Hawkins、John Edward Marsh及Trent Alexander Iliffe。
其中，以900萬美元向Stephen Hawkins收購其股份；以不超過3525萬美元及發行3207.4萬股收購John Edward Marsh持股；及以1.105億美元向Trent Alexander Iliffe收購持股。
就收購John Edward Marsh持股持股，股份持48個月禁售期，新股佔經發行股本約0.76%。基於購買協議日期收市價11.66港元，隱含代價為4794.69萬美元。
公司指，收購完成後，LOGOS將成為間接全資附屬公司，將使集團能夠全面整合ESR及LOGOS在亞太地區的業務，且預期將帶來多項經營及經濟利益，包括但不限於(a)主要市場的市場佔有率增加；(b)更廣泛的資本與租戶關係；(c)作為ESR統一業務的市場確定性；及(d)業務精簡及協同效應。
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