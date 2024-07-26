恒指今早高開74點或0.44%，報17079點，大市成交金額12億元；國指今早高開33點或0.57%，報6050點。恒生科技指數開市報3443點，升0.65%。上升股份比例為7.54%，下跌為2.6%，無升跌為89.85%。