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恒指高開74點 科指升0.65% 東方甄選跌15% 周大福見52周低

恒指今早高開74點或0.44%，報17079點，大市成交金額12億元；國指今早高開33點或0.57%，報6050點。恒生科技指數開市報3443點，升0.65%。上升股份比例為7.54%，下跌為2.6%，無升跌為89.85%。

藍籌47隻升，14隻下跌，21隻無升跌。京東（9618）升3.12%，報102.4元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌2.06%，報7.13元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，5隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報102.4元，升3.12%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低10.54元，開市報10.54元，跌15%。

恒指續低於250天線(17439.32點)。科指續低於10天線(3559.79點)。

ESR（1821）收購創始人剩餘持股 涉1.5億美元現金及4794萬美元代價股。無成交，報11.66元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中信資源（1205）無成交，報0.42元。國際家居零售（1373）無成交，報1.2元。電訊盈科（0008）無成交，報3.91元。復興亞洲（0274）停牌。

大山教育（9986）停牌。

正通汽車（1728）折讓13.8%配新股集資近6000萬。無成交，報0.145元。

環球新材（6616）斥資近56億收購德國默克表面解決方案業務。開市報4.76元，升2.59%。

全球第二季智能手機出貨量升12%，蘋果於中國市佔率跌至第6。手機設備個別發展，鴻騰（6088）開市報2.62元，跌0.38%。丘鈦（1478）無成交，報4.39元。舜宇（2382）開市報46.85元，升1.08%。高偉電子（1415）開市報20.2元，跌0.49%。通達（0698）無成交，報0.079元。瑞聲（2018）開市報29.25元，跌0.17%。比亞迪電子（0285）開市報30.55元，無升跌。信利國際（0732）開市報1.02元，無升跌。富智康（2038）無成交，報0.79元。小米（1810）開市報16.32元，升0.74%。

光大證券（6178）上半年純利瀉四成至13.9億元人幣。開市報4.87元，升1.25%。

前明星主播董宇輝離職後，東方甄選（1797）擬5億人幣回購。見52周低10.54元，開市報10.54元，跌15%。

勵晶太平洋（0575）料上半年虧損收窄至1950萬元至2730萬元。無成交，報0.44元。

香港電訊（6823）上半年多賺1.9%，中期息32.92仙。香港電訊：出售無源光纖網絡業務股權所得現金將償還明後兩年債務。開市報9.27元，升0.65%。

FSMOne：遠洋（3377）重組方案對債券持有人明顯不利。開市報0.345元，無升跌。

金蝶（0268）：港客戶規模持續增長，續助中資企業出海。開市報5.91元，無升跌。

達芙妮（0210）盈喜，上半年多賺最少62%。無成交，報0.182元。

衛龍美味（9985）料中期盈利升最多39%。開市報6.22元，升4.89%。

珩灣科技（1523）上半年純利升55%，中期息多派54%至10.83仙。開市報4.1元，升1.99%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括信能低碳（0145）低見0.125元，開市報0.125元，跌9.42%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見10.54元，開市報10.54元，跌15%；周大福（1929）低見7.13元，開市報7.13元，跌2.06%。

異動股

上升異動股，包括，匯盈控股（0821）開市報0.05元，升11.11%；盈滙企業控股（2195）開市報0.138元，升10.4%；REF HOLDINGS（1631）開市報0.193元，升10.29%；志道國際（1220）開市報0.044元，升10%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.114元，升9.62%；多想雲（6696）開市報0.199元，升9.34%；天彩控股（3882）開市報0.59元，升9.26%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1元，升8.34%；粉筆（2469）開市報2.71元，升7.11%；創夢天地（1119）開市報2.49元，升5.96%；赤子城科技（9911）開市報3.46元，升5.81%。

下跌異動股，包括，東方甄選（1797）見52周低10.54元，開市報10.54元，跌15%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.125元，開市報0.125元，跌9.42%；美皓集團（1947）開市報0.49元，跌9.26%；新東方（9901）開市報53元，跌7.83%；超大現代（0682）開市報0.013元，跌7.14%；VTECH HOLDINGS（0303）開市報51.15元，跌6.66%；DEYUN HOLDING（1440）開市報3.33元，跌5.67%；ASMPT（0522）開市報76元，跌3.43%。

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