「SearchGPT」的新功能將在網絡瀏覽器上發布測試版本，為用戶提供獨立的搜索體驗，日後可能會添加到其最著名的產品ChatGPT中。

OpenAI表示，用戶將看到對查詢的回答，其中還會注明創作者和新聞出版商，包括愈來愈多最近幾個月與該公司達成授權協議的媒體公司。SearchGPT還將允許用戶在不會丟失原始查詢的情况下提出後續問題。

OpenAI拒絕透露SearchGPT的推出時間，但表示最初將提供給等待名單上的用戶。

OpenAI表示，它正在與創作者和出版商合作伙伴溝通，以獲得對新工具的反饋意見，並計劃將最成功的搜索功能整合到ChatGPT中。

OpenAI指，「幾十年來，搜索一直是出版商和創作者接觸用戶的基礎方式」，「現在，我們正在使用AI來強化這種體驗，在對話式界面中突出顯示高質量內容，為用戶提供多種互動機會」。

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