港元現報7.8067元貶值1點子，曾貶值最多10點子，報7.8076元，亦曾升值最多9點子，報7.8057元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.61點子至4.49786%，是7月22日後最低；1星期HIBOR跌0.29點子至4.63982%，是7月24日後最低；2星期HIBOR升0.14點子至4.63649%，是7月23日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.28點子至4.64054%，是5月16日後最低；6個月期HIBOR跌2.68點子至4.69286%，是5月14日後最低；12個月期HIBOR跌1.14點子至4.79786%，是4月16日後最低。

美元指數現報104.326貶值0.029點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46374%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8455%，終止單日收窄，利差是2024年7月15日後最闊，當日差距為-0.8491%。

對上一次終止單日收窄，是2024年7月19日，當日利差報-0.8097%。

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