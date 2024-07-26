moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 長息續見兩個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，無升跌報4.6175%，是7月25日後最低，當日報4.6175%。對上一次終止2連跌是7月15日，當日拆息報4.6%。

港元現報7.8067元貶值1點子，曾貶值最多10點子，報7.8076元，亦曾升值最多9點子，報7.8057元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.61點子至4.49786%，是7月22日後最低；1星期HIBOR跌0.29點子至4.63982%，是7月24日後最低；2星期HIBOR升0.14點子至4.63649%，是7月23日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.28點子至4.64054%，是5月16日後最低；6個月期HIBOR跌2.68點子至4.69286%，是5月14日後最低；12個月期HIBOR跌1.14點子至4.79786%，是4月16日後最低。

美元指數現報104.326貶值0.029點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46374%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8455%，終止單日收窄，利差是2024年7月15日後最闊，當日差距為-0.8491%。

對上一次終止單日收窄，是2024年7月19日，當日利差報-0.8097%。

其他報道

內地10年期國債息跌至紀錄新低

OpenAI推「SearchGPT」AI搜索功能

歐盟據報裁定Meta違背反壟斷法規

新加坡維持貨幣政策不變

余偉文再度獲委任為金管局總裁

滬深三大指數開市個別走 人行實現淨投放2990.5億人幣

恒指高開74點 科指升0.65% 東方甄選跌15% 周大福見52周低

ESR收購創始人剩餘持股 涉1.5億美元現金及4794萬美元代價股

港股ADR升62點 夜期高水79點 美期升 日股續跌 電盈等業績

核心通脹高過預期 標指、納指連跌3日見1個月低 道指升81點 曾升584點

北水持工行 減持盈富