美期上升，亞股普遍反彈，台股復市補跌逾3%，昨日受拆倉潮影響的日股今日反彈，每百日圓兌港元由昨日曾升值至最高5.136回落至5.07水平。
恒指今早高開74點，高位升224點，低位跌80點，高低波幅305點。上升股份比例為26.92%，下跌為18.51%，無升跌為54.55%。
恒指半日升28點或0.17%，報17033點，大市成交金額601億元；國指跌4點或0.07%，報6012點。恒生科技指數收報3443點，升0.66%。
藍籌股成交金額238.88億元，佔大市成交39.74%；科指成份股成交金額107.31億元，佔大市成交17.85%；國指成份股成交金額206.87億元，佔大市成交34.42%。
24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.86%，至92.72億元，佔大市成交15.4%。牛熊證成交金額36.69億元，減少25.26%；窩輪成交金額56.03億元，增加8.7%。
藍籌45隻升，34隻下跌，3隻無升跌。京東（9618）升3.63%，收報102.9元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌6.31%，收報6.68元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報25.75元，升4.67%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低8.92元，收報9.8元，跌20.97%。
恒指10天線(17513.46點)跌穿100天線(17606.72點)。科指續低10天線(3559.8點)。
北水南下合計淨流入23.41億元，終止連續2日流出。淨流入金額是年7月22日36.91億元後最多。
ESR（1821）收購創始人剩餘持股 涉1.5億美元現金及4794萬美元代價股。收報11.7元，升0.34%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中信資源（1205）收報0.42元，無升跌。國際家居零售（1373）收報1.19元，跌0.83%。電訊盈科（0008）收報3.96元，升1.28%。復興亞洲（0274）停牌。大山教育（9986）停牌。
正通汽車（1728）折讓13.8%配新股集資近6000萬。收報0.15元，升3.45%。
環球新材（6616）斥資近56億收購德國默克表面解決方案業務。創52周高，見4.8元，收報4.13元，跌10.99%。
全球第二季智能手機出貨量升12%，蘋果於中國市佔率跌至第6。手機設備個股，鴻騰（6088）收報2.57元，跌2.28%。丘鈦（1478）收報4.41元，升0.46%。舜宇（2382）收報46.75元，升0.86%。高偉電子（1415）收報21元，升3.45%。通達（0698）收報0.078元，跌1.27%。瑞聲（2018）收報29元，跌1.02%。比亞迪電子（0285）收報31.05元，升1.64%。信利國際（0732）收報1.06元，升3.92%。富智康（2038）收報0.8元，升1.27%。小米（1810）收報16.5元，升1.85%。
光大證券（6178）上半年純利瀉四成至13.9億元人幣。收報4.89元，升1.66%。
前明星主播董宇輝離職後，東方甄選（1797）擬5億人幣回購。見52周低8.92元，收報9.8元，跌20.97%。
勵晶太平洋（0575）料上半年虧損收窄至1950萬元至2730萬元。收報0.44元，無升跌。
香港電訊（6823）上半年多賺1.9%，中期息32.92仙。香港電訊：出售無源光纖網絡業務股權所得現金將償還明後兩年債務。收報9.32元，升1.19%。
FSMOne：遠洋（3377）重組方案對債券持有人明顯不利。收報0.345元，無升跌。
金蝶（0268）：港客戶規模持續增長，續助中資企業出海。見52周低5.84元，收報5.94元，升0.51%。
達芙妮（0210）盈喜，上半年多賺最少62%。收報0.216元，升18.68%。
衛龍美味（9985）料中期盈利升最多39%。收報6.04元，升1.85%。
珩灣科技（1523）上半年純利升55%，中期息多派54%至10.83仙。創上市新高，見4.25元，收報4.24元，升5.47%。
破頂股包括，珩灣科技（1523）創上市新高，見4.25元，收報4.24元，升5.47%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1063.5元，收報1063.4元，升0.04%；宜搜科技（2550）創上市新高，見22.75元，收報22.4元，升9%；聲通科技（2495）創上市新高，見184.1元，收報180.6元，升6.3%；廣聯科技（2531）創上市新高，見10.6元，收報10.38元，升3.9%；秦港股份（3369）創52周高，見1.99元，收報1.95元，升1.04%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.34元，收報0.335元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升1.85%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見4.74元，收報4.6元，升1.55%；新龍移動（1362）創52周高，見0.375元，收報0.375元，升15.38%；守益控股（2227）創52周高，見0.155元，收報0.155元，升55%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.34元，收報5.31元，升0.19%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.6元，收報0.59元，無升跌。
30隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀杏教育（1851）低見0.51元，收報0.64元，跌8.57%；九毛九（9922）低見2.7元，收報2.74元，跌0.72%；九龍倉置業（1997）低見19.36元，收報19.6元，跌2%；中國新經濟投資（0080）低見0.06元，收報0.07元，升9.38%；普星能量（0090）低見0.32元，收報0.32元，跌4.48%；信能低碳（0145）低見0.13元，收報0.131元，跌5.07%；中手游（0302）低見0.83元，收報0.85元，無升跌；嘉藝控股（1025）低見0.045元，收報0.047元，跌7.84%；勝利管道（1080）低見0.027元，收報0.028元，無升跌；澳門勵駿（1680）低見0.123元，收報0.129元，跌0.77%。
51隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.65元，收報0.67元，升3.08%；東方甄選（1797）低見8.92元，收報9.8元，跌20.97%；金沙中國（1928）低見14.82元，收報14.94元，跌0.93%；周大福（1929）低見7.13元，收報7.3元，升0.27%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.34元，升0.91%；鷹君（0041）低見10.62元，收報10.64元，跌0.75%；太古地產（1972）低見12.12元，收報12.32元，跌0.32%；大快活（0052）低見7.18元，收報7.24元，跌0.96%；叙福樓（1978）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；稻香（0573）低見0.65元，收報0.65元，跌2.99%。
異動股
上升異動股，包括，世紀陽光（0509）收報0.22元，升69.23%；守益控股（2227）創52周高，見0.155元，收報0.155元，升55%；凌銳控股（0784）收報0.069元，升38%；遊萊互動（2022）收報0.087元，升33.85%；亨泰（0197）收報0.375元，升29.31%；世紀金花（0162）收報0.1元，升23.46%；玄武雲（2392）收報0.78元，升21.88%；REF HOLDINGS（1631）收報0.21元，升20%；達芙妮國際（0210）收報0.216元，升18.68%；志道國際（1220）收報0.047元，升17.5%；中基長壽科學（0767）收報0.36元，升16.13%。
下跌異動股，包括，CMON（1792）收報0.03元，跌21.05%；東方甄選（1797）見52周低8.92元，收報9.8元，跌20.97%；天業節水（0840）收報0.15元，跌19.79%；暢由聯盟（1039）收報0.118元，跌16.9%；奧栢中國（8148）收報0.139元，跌15.76%；沿海家園（1124）收報0.17元，跌15%；王氏國際（0099）收報1.32元，跌14.29%；中國綠島科技（2023）收報0.85元，跌14.14%；UTS MARKETING（6113）收報0.8元，跌13.98%。
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