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易付達伙噴射飛航旅遊、Alipay+ 推珠三角電子船票

易付達（eftPay）宣布，將聯乘噴射飛航旅遊及Alipay+，共同搭建電子支付購票小程序。乘客只需於AlipayHK或支付寶手機應用程式內的噴射飛航旅遊小程序，選購大灣區珠三角航點包括往返香港及澳門、香港及珠海的電子船票，並憑船票上的二維碼即可直接前往碼頭入閘登船。

用戶可透過小程序查看船期、最新優惠及資訊等，亦可預購最多 45 日內的普通位、豪華位以及尊豪位船票。有別於旅行社網站，用戶可直接使用 AlipayHK 或支付寶進行付款，大大提高支付安全性及效率。

信德中旅船務管理有限公司業務部門總監黃敏聰表示，此次合作配合了現今灣區旅客使用電子支付的出行習慣，響應促進區域發展為智慧城市。除目前港澳及港珠客航班船票外，公司正籌備加設多元化的交通或旅遊產品，包括噴射飛航跨境車至小程序，一站式為旅客提供多個區內跨境交通預訂服務。

支付寶香港區資深業務拓展總監李鎮宇則指，AlipayHK 坐擁約 400 萬活躍用戶，此次合作可方便市民出行，以及加強兩地民眾的聯繫並促進交流。

易付達（亞洲）有限公司總經理黎萬信表示，「本地電子支付和海外錢包使用需求急增。公司將繼續致力研發及提供不同技術支援，以擴展本地電子支付應用場景，如『Micro Market』、『B2C2B（商家對消費者再對商家）』、共享空間等」。

 

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