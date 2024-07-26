MoneyHero 去年底有366名員工，意味今次裁員涉及超過兩成員工。報道引述行政總裁Rohith Murthy指，裁員屬「不幸但必要」，強調不涉及員工工作表現。

MoneyHero表示，集團擁有強大的市場地位和穩健的財務狀況，保持增長，並打算優先投資AI和自動化等技術，同時簡化營運以提高效率。

其他報道

易付達伙噴射飛航旅遊、Alipay+ 推港澳及港珠電子船票

【有片：埋身擊】若德國DAX指數跌穿18200點 後市或進一步下跌

高維科技料上半年轉賺210萬元

恒指半日升28點 10天線跌穿100天線 科指升0.66% 東方甄選跌20%

國資委：未來5年央企投資逾3萬億人幣 大規模更新設備

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連跌 長息續見兩個月低

內地10年期國債息跌至紀錄新低

OpenAI推「SearchGPT」AI搜索功能

歐盟據報裁定Meta違背反壟斷法規

新加坡維持貨幣政策不變

余偉文再度獲委任為金管局總裁

滬深三大指數開市個別走 人行實現淨投放2990.5億人幣

恒指高開74點 科指升0.65% 東方甄選跌15% 周大福見52周低

ESR收購創始人剩餘持股 涉1.5億美元現金及4794萬美元代價股

港股ADR升62點 夜期高水79點 美期升 日股續跌 電盈等業績

核心通脹高過預期 標指、納指連跌3日見1個月低 道指升81點 曾升584點

北水持工行 減持盈富