外電報道，盈科拓展主席兼行政總裁李澤楷旗下個人數碼理財比較平台 MoneyHero Group（美：MNY）將裁員80人，作為節約成本及重組一部分。MoneyHero未有透露受影響員工所屬地區，但保證會全面支援員工。
MoneyHero 去年底有366名員工，意味今次裁員涉及超過兩成員工。報道引述行政總裁Rohith Murthy指，裁員屬「不幸但必要」，強調不涉及員工工作表現。
MoneyHero表示，集團擁有強大的市場地位和穩健的財務狀況，保持增長，並打算優先投資AI和自動化等技術，同時簡化營運以提高效率。
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