報道引述消息指，監管機構還提出，如果帳戶的月換手率低於其總持有量的四倍，則有可能給予豁免，這一水平將有助於避免對同樣使用電腦程式產生自動交易的共同基金造成不必要的影響。

報道指，費用大幅上漲將進一步削弱一些量化對冲基金的回報，這些基金已經因今年稍早嚴格限制賣空的打擊行動而陷入困境。

中證監沒有立即回應置評請求。

報道引述中證監稱，程序化交易約佔中國股市成交量的29%，此類投資者持有國內A股約5%。

中證監於4月曾稱，雖然程序化交易可以提高市場流動性，但與中小投資者相比，它在技術、資訊和速度方面給交易者帶來了「明顯」優勢，並可能在某些時候放大波動性。官員們對高頻交易員提出了額外的報告要求，並承諾提高費用，以遏制其「過度優勢」並維護市場公平。

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