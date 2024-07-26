對於市場上有揣測，今次雙方分手後新東方將參股「與輝同行」，俞敏洪否認此說，表明「新東方不會參股與輝同行，現在、未來任何時候，都不會去持有與輝同行的任何一點股份，這種情況不存在。」

而且今次以7700多萬去出售「與輝同行」，並把「與輝同行」的帳上利潤1.4億元獎勵董宇輝，是東方甄選及他作為「老大哥」對宇輝的貢獻的感謝及「善意」。而代價將由新東方與董宇輝以某種合作關係來進行支付，並將在符合美國交易所規則，不侵佔新東方或董宇輝的任何利益下完成交易。

他多次強調，因為以往東方甄選、甚至自己都受到強大的網暴，甚至猜測背後有資本、競爭對手的打擊，也影響到主播團隊的身心，令主播及公司等都受到非常重大影響及傷害，為公司發展帶來很大不確定性。

他指，自己原單純的認為，讓董宇輝成立「與輝同行」，與東方甄選同時發力，兩邊的GMV加起來有了很好的增加，但股價卻更加下跌，也是反映了市場對於這些的憂慮，未能落實其戰略布局，進退維谷。今次雙方分開，東方甄選將能大張旗鼓進行戰略發展，不用「擔憂任外部力量帶來的壓力及痛苦」。

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